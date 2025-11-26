رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: ۲۳ عضو یک شرکت هرمی با هوشیاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ کارآگاه نبی الله مرادی گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر عضو گیری شرکت های هرمی از طریق درج آگهی کاریابی، تحقیقات پلیس آگاهی مشهد آغاز شد.

وی گفت: کارگاهان دریافتند یک باند حرفه ای برای عضوگیری و گسترش شیوه کلاهبرداری خود، اقدام به آموزش تعدادی افراد جوان در منزلی واقع در خیابان طبرسی مشهد می کند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه داد: با هماهنگی قضایی تیم های عملیاتی به محل اعزام و در اقدامی غافلگیرانه ۲۳ متهم دستگیر شدند در تحقیقات تکمیلی از متهمین مشخص شد که افراد دستگیر شده از استان های مختلف هستند که ابتدا با وعده کار جذب شده و در ادامه با برگزاری جلسات آموزشی قرار بوده جذب شرکت شده و با دریافت مبلغی بین هزار تا پنج هزار میلیارد ریال اقدام به عضوگیری کنند.