دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش از آغاز اجرای بسته‌های یادگیری برای تغییر رویکرد کتاب‌محور در دوره ابتدایی خبر داد.

محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تغییر رویکردهای آموزشی در دوره ابتدایی و متوسطه، از طراحی بسته‌های آموزشی جدید خبر داد و گفت: هدف این برنامه‌ها فاصله گرفتن از آموزش مبتنی بر حفظ مطالب و امتحان و حرکت به سمت یادگیری عمیق، تجربی و مهارت‌محور است.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان این که کتاب‌های درسی همچنان یکی از ابزارهای مهم آموزش هستند اما رویکرد ما به‌سوی بسته‌های آموزشی جامع حرکت کرده؛ افزود: برای دوره ابتدایی بسته‌هایی طراحی شده که به‌جای ارائه صرفِ محتوای کتاب، مجموعه‌ای از موقعیت‌های یادگیری رشددهنده را در اختیار مدارس قرار می‌دهد.

امانی ادامه داد: این بسته‌ها کمک می‌کند فضای یادگیری از «خواندن کتاب و امتحان دادن» به سمت فعالیت‌هایی مانند جمع‌آوری اطلاعات، مشاهده، آزمایش، کار گروهی، ارائه کلاسی، تولید رسانه و یادگیری از طریق رسانه هدایت شود.

او تأکید کرد: این نوع یادگیری هم جذاب‌تر است و هم عمق و اثربخشی بیشتری دارد و در نهایت به کسب شایستگی‌های واقعی برای دانش‌آموزان منجر می‌شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش تصریح کرد: این طرح در دوره ابتدایی عملیاتی شده اما هنوز به‌صورت کامل در سطح ملی گسترش نیافته است و به مرور در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

امانی درباره دوره دوم متوسطه گفت: بازطراحی این دوره در دستور کار سازمان پژوهش قرار دارد.

 دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه دانش‌آموزان در این مقطع با «بحران مشروعیت دروس» مواجه‌اند و می‌پرسند چرا باید برخی مطالب را بیاموزند، اظهارکرد: در بازطراحی دوره دوم متوسطه تلاش می‌کنیم پاسخ مناسب‌تری به این پرسش دانش‌آموزان داده شود و برنامه‌های درسی معنا‌دارتر و کارآمدتر طراحی شود.

کتاب تنها مرجع آموزش دوره ابتدایی نخواهد بود
