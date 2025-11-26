باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا بلوطی میرزا ظهار کرد: این کار با ثبت آماری و هماهنگی کامل میان گمرک و دستگاههای مرتبط انجام میشود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدام، تقویت امنیت غذایی سیستان و بلوچستان، کنترل قیمتها و کمک به تنظیم بازار است، افزود: همه مراحل از ثبت اطلاعات و کنترلهای گمرکی تا تشریفات ورود کالا زیر نظر گمرک میرجاوه و با نظارت نهادهای مسوول صورت میگیرد.
سرپرست گمرکات سیستان و بلوچستان تاکید کرد: گمرک میرجاوه امکانات و آمادگی لازم برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی این محمولهها را داراست.
منبع گمرکات سیستان و بلوچستان