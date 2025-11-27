در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آبان ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۱۷.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۴۰.۴ درصد شد

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۰.۴ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۹.۵ درصد برای دهک دهم، تا ۴۱.۷ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۹ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

منبع: مرکز آمار ایران

