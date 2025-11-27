باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است موضوع افزایش قیمت بنزین به عنوان مشکلی برای مالکان خودرو شده و آنها را نگران کرده است. بر اساس قانون از نیمه آذر ۱۴۰۴ سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودرو‌های صفر داخلی، وارداتی و خودرو‌های دوم هر کد ملی حذف شد. نرخ جدید بنزین آزاد ۵۰۰۰ تومان به تصویب رسید.

شهروندخبرنگار ما که در طرح مادران خودروی تارای دنده‌ای از شرکت ایران خودرو ثبت نام کرده است؛ از حذف سهمیه بنزین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و خداقوت به شما و همکاران محترم من کارمندی هستم که با کلی وام و قرض و به کمک طرح مادران خودروی تارای دنده‌ای ایران خودرو در قرعه کشی برنده یک دستگاه خودرو شدم که انشاالله در بهمن ماه سال جاری خودرو را تحویل خواهیم گرفت. چند ماهی است که در کشور بحث افزایش قیمت بنزین مطرح بود و در نهایت هم به قیمت ۵۰۰۰ تومان رسیدیم. افزایش بهای سوخت بعد از چند سال قابل درک ولی اینکه سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی از خودرو‌های صفر کیلومتر حذف شود را متوجه نمی‌شوم. چرا ما نباید از این حق برخوردار باشیم. ما که ماشین وارداتی و خارجی سوار نمیشیم. داریم خودروی داخلی می‌خریم و به نوعی از تولید داخلی حمایت می‌کنیم حالا چرا باید بین ما و دیگران همچین تبعیضی قائل بشن از شما و همکارانتان خواهش می‌کنم این موضوع را پیگیری کنید تا در حق امثال ما اجحاف نشود ممنونم