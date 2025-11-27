باشگاه خبرنگاران جوان - علی کردعلیوند در حاشیه بازدید از تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی کشاورزی در حوزه عمل شهرستان خرم‌آباد گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و منابع کشاورزی استان است. این تخلفات نه تنها باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی می‌شود بلکه باعث نابودی محیط زیست و منابع آب می‌شود. ما به‌طور قاطع با این تخلفات برخورد خواهیم کرد و هدف اصلی‌مان بازگرداندن اراضی به چرخه تولید است.

مدیر امور اراضی لرستان همچنین بر لزوم اجرای آرای قضائی که اجرایی نشده‌اند، تأکید کرد و افزود: در شهرستان خرم‌آباد، علی‌رغم صدور آرای قطعی از سوی مراجع قضائی، در برخی از مناطق این آرای هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. ما در تلاشیم با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، این آرای قضائی را هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا درآوریم و از هرگونه تغییرات غیرمجاز جلوگیری کنیم.

علی کردعلیوند در ادامه با اشاره به نظارت‌های میدانی و بازدید‌های کارشناسان از اراضی کشاورزی گفت: گشت یگان حفاظت امور اراضی به طور مستمر وضعیت اراضی را رصد می‌کنند و در صورت شناسایی هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تخلفات و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه انجام خواهد شد.

مدیر امور اراضی لرستان با اشاره به شناسایی ۱ هزار و ۶۲۱ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در هشت ماهه سال جاری بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطرات تغییر کاربری‌های غیرمجاز تاکید کرد و گفت: ما علاوه بر پیگیری‌های اجرایی، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای را برای کشاورزان و مالکان اراضی به منظور جلوگیری از این تخلفات در دستور کار داریم.

منبع: «روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان»