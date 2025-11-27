باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، در همایش دوسالانه پیشکسوتان روحانی نیرو‌های مسلح استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در اصفهان، با تاکید بر مفهوم بسیجی بودن افزود: بسیجی بودن به لباس نیست. آنانی که دغدغه کشور، پیشرفت کشور، عزت نظام، معروف و نهی از منکر را دارند، بسیجی و افتخار بسیجیان واقعی هستند.

وی در ادامه به تشریح تهدیدات دشمن پرداخت و گفت: دشمن در حال زمینه‌سازی برای جنگ ترکیبی چندلایه مدرن است که از هوش مصنوعی، جنگ نرم و جنگ سخت ترکیب شده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به مدل عمل دشمن افزود: ترور فرماندهان و دانشمندان به همراه استفاده از عناصر نفوذی و خائنین داخلی، مدلی است که دشمن برای ضربه زدن به ایران برنامه‌ریزی کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود دچار اشتباه شده است، تأکید کرد: آنچه در محاسبات دشمن لحاظ نشده بود، موقعیت رهبری و شجاعت ایشان بود و اینکه جوانان دهه هفتادی و هشتادی ما جانانه به میدان آمدند.

سردار سنایی‌راد خاطرنشان کرد: اگرچه در روز‌های اول نوساناتی داشتیم، اما از روز سوم نبرد، هم روحیه را پیدا کردیم و هم فهمیدیم چه تاکتیکی باید اجرا کنیم و موازنه نبرد به نفع ما تغییر کرد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، با اشاره به قدرت نمایی ایران در این نبرد افزود: ما اقتدار خود را به اثبات رساندیم و این در داخل تولید حماسه کرد و افتخار آفرید، در بیرون نیز تولید اعتبار نمود.

سردار سنایی راد در ادامه به تغییر تاکتیک‌های نظامی ایران اشاره کرد و گفت: از شب سوم تولید انبوه موشک را آغاز کردیم و خود را برای جنگ فرسایشی آماده کردیم. با استفاده از موشک‌های جدید با قدرت تخریب بالاتر، حمله‌ها را به صورت شبانه‌روزی گسترش دادیم.

وی با بیان تأثیرات این جنگ بر دشمن تأکید کرد: دشمن برای اولین بار خسارات سنگینی متحمل شد که قبلاً هرگز چنین تجربه‌ای نداشتند. مراکز تحقیقاتی آنها که برایشان مقدس بود، مورد هدف قرار گرفت.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در تحلیل موازنه قدرت در منطقه خاطرنشان کرد: امروز آمریکایی‌ها تمایل به جنگ مستقیم با ایران ندارند چرا که می‌دانند پاسخ ایران برای آنها به شدت شکننده خواهد بود. تمرکز فعلی آمریکا بر اوکراین و مهار چین است.

وی به تحولات منطقه‌ای نیز پرداخت و افزود: صهیونیست‌ها احساس می‌کنند فرصت را از دست داده‌اند. مقاومت در منطقه تقویت شده و حتی در عراق، جریان‌های مقاومت در انتخابات موفق ظاهر شده‌اند.

سنایی‌راد با اشاره به نماد‌های مقاومت گفت: مقبره شهید قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله امروز به مثابه خاری در چشم دشمنان هستند. این نماد‌ها الهام‌بخش مقاومت در سراسر منطقه شده‌اند.

وی هشدار داد: دشمن همچنان در پی ایجاد اغتشاش در ایران است. سناریوی آینده یا باید بر ضربه زدن به عامل اصلی انسجام متمرکز شود، یا اینکه تلاش کند این اتحاد و انسجام را از بین ببرد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به ورود سلاح توسط جریان‌های برانداز هشدار داد: شاهد ورود سلاح کمری توسط جریان‌های برانداز و ضد انقلاب هستیم که از غرب و مرکز به عمق کشور شروع شده است.

سردار سنایی راد با اشاره به فعالیت‌های تخریبی دشمن افزود: آموزش تشکیل هسته‌های مقاومت مسلحانه و جنگ مسلحانه توسط جریان‌های برانداز در دستور کار دشمن قرار دارد.

وی به هم پیمانی دشمنان اشاره و تأکید کرد: سه محور شرارت یعنی آمریکا، اسرائیل و جریان‌های ضد انقلاب در کنار هم قرار گرفته‌اند که در نقطه مقابل، ما با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود زمینه‌های لازم برای عبور از این چالش را داریم.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تهدیدات داخلی هشدار داد: در کنار این سه محور شرارت، زمینه‌ها و بستر‌های داخلی هم داریم که به پیشبرد اهداف دشمن کمک می‌کند.