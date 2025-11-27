امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید ۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۱ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  ۱۵ میلیون و ۳۲۲ تومان 
