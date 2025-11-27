باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵ میلیون و ۳۲۲ تومان