باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: در حال حاضر قیمت گوجه فرنگی بدلیل صادرات بی رویه و کاهش عرضه افزایشی بود که پیش بینی می شود با عرضه گوجه فرنگی از بوشهر قیمت کاهش یابد.

به گفته وی، بررسی ها نشان می دهد که قیمت محصولات فرنگی و محصولات باغی به جزء سیب درختی کاهشی بوده است.

یاوری قیمت هرکیلو سیب درختی زرد ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب درختی قرمز ۱۳۰ هزارتومان، نارنگی ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان، لیموشیرین ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، خرمالو کن ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، خرمالو کرج ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان، انار ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، انار کوهستان ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، انگور ارومیه ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان، گلابی بیروتی ۱۸۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال ناول جنوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، خیار بوته ای ۴۰ تا ۴۵ هزارتومان، خیار گلخانه ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان اعلام کرد.

وی از کاهش قیمت موز خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو موز اکوادور ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۰۰ هزارتومان، هندی ۸۵ هزارتومان و پاکستان ۷۰ هزارتومان است که ازدیاد بار منجر به کاهش عرضه شده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان از توزیع روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزارتن بار در میدان خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش یابد و در خصوص محصولات باغی وزارت جهاد باید مدیریت داشته باشد تا نوسانی در بازار رخ ندهد.