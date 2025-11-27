باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عفو بینالملل در بیانیهای تازه هشدار داده است که نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه ادامه دارد و جامعه جهانی نباید گمراه شود. این سازمان بینالمللی حقوق بشری تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان فلسطینیان را در شرایطی نگه میدارد که هدف آن نابودی فیزیکی این جمعیت است.
در این بیانیه آمده است که مقامات رژیم صهیونیستی به سیاستهای خشونتبار خود در غزه ادامه داده و ورود کمکهای بشردوستانه و خدمات اساسی را به شدت محدود کردهاند. عفو بینالملل با استناد به آمارهای گردآوری شده، اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس تاکنون دستکم ۳۷۴ فلسطینی شامل ۱۳۶ کودک در حملات رژیم اشغالگر به شهادت رسیدهاند.
این سازمان همچنین از استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در ۵۸ درصد از مساحت نوار غزه خبر داده و اشاره کرده که فلسطینیان در کمتر از نیمی از این سرزمین محاصره شدهاند. این شرایط بحرانی نشان میدهد که علیرغم توافق آتشبس، رژیم صهیونیستی به اقدامات خود که ویژگیهای نسلکشی را داراست، ادامه میدهد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین