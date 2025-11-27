باشگاه خبرنگاران جوان - سعید قائمی، مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب کشور و مرکز کشور ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه واریانت چنار و نشست با فرماندار کوهدشت و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس اظهار داشت: امروز بازدیدی از پروژه‌های محدوده شهرستان کوهدشت که شامل ۳ بخش هستند داشتیم، بخش نخست واریانت چنار است که پروژه فعالی دارد و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در دست اقدام است، این پروژه دارای مشکل منابع مالی بود ولی با توجه به پیگیری‌هایی که به عمل آمد، ۱۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد و تا ۱ یا ۲ هفته آتی این اعتبار پرداخت می‌شود.

وی افزود: پیگیر هستیم که در اسرع وقت، محدوده ۳ کیلومتر باقی‌مانده چهار خطه کوهدشت – خرم‌آباد تکمیل و به بهره‌برداری برسد و مردم از آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور عنوان کرد: پروژه فعلی کوهدشت به سمت زانوگه دارای ۳ فاز ۵ کیلومتری است و حدود ۴۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها تخصیص دادیم و تا ۶ ماهه آینده حداقل ۳ کیلومتر از آن به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: یکی از کریدور‌های پرتردد و اصلی منتهی به استان لرستان مربوط به محور «بابازید به پل سیمره» است، پروژه چهار خطه کردن این محور، با برآورد اولیه ۱۷۰۰ میلیارد تومان در قالب ۲ فاز ۲۰ کیلومتری به مناقصه گذاشته شد. ان‌شاء‌الله در هفته آینده پیمانکار مشخص خواهد شد و در یکی دو ماه آینده ابلاغ می‌شود که پیمانکار شروع به کار کند و بااعتبار ۳ هزار میلیارد تومان این پروژه‌ها را در طول۳ سال به بهره‌برداری برسانیم.

منبع:روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان کوهدشت