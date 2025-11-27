مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب کشور گفت: بخش نخست واریانت چنار کوهدشت که پروژه فعالی دارد و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در دست اقدام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید قائمی، مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب کشور و مرکز کشور ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه واریانت چنار و نشست با فرماندار کوهدشت و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس اظهار داشت: امروز بازدیدی از پروژه‌های محدوده شهرستان کوهدشت که شامل ۳ بخش هستند داشتیم، بخش نخست واریانت چنار است که پروژه فعالی دارد و با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در دست اقدام است، این پروژه دارای مشکل منابع مالی بود ولی با توجه به پیگیری‌هایی که به عمل آمد، ۱۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد و تا ۱ یا ۲ هفته آتی این اعتبار پرداخت می‌شود.

وی افزود: پیگیر هستیم که در اسرع وقت، محدوده ۳ کیلومتر باقی‌مانده چهار خطه کوهدشت – خرم‌آباد تکمیل و به بهره‌برداری برسد و مردم از آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل ساخت و توسعه راه‌های منطقه غرب و مرکز کشور عنوان کرد: پروژه فعلی کوهدشت به سمت زانوگه دارای ۳ فاز ۵ کیلومتری است و حدود ۴۰ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها تخصیص دادیم و تا ۶ ماهه آینده حداقل ۳ کیلومتر از آن به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: یکی از کریدور‌های پرتردد و اصلی منتهی به استان لرستان مربوط به محور «بابازید به پل سیمره» است، پروژه چهار خطه کردن این محور، با برآورد اولیه ۱۷۰۰ میلیارد تومان در قالب ۲ فاز ۲۰ کیلومتری به مناقصه گذاشته شد. ان‌شاء‌الله در هفته آینده پیمانکار مشخص خواهد شد و در یکی دو ماه آینده ابلاغ می‌شود که پیمانکار شروع به کار کند و بااعتبار ۳ هزار میلیارد تومان این پروژه‌ها را در طول۳ سال به بهره‌برداری برسانیم.

منبع:روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان کوهدشت

برچسب ها: جاده ها ، لرستان
خبرهای مرتبط
اصلاح ۴ نقطه حادثه خیز در جاده‌های بروجرد
لرستان؛
جاده ها و محورهای اصلی لرستان همچنان پر تردد
لرستان؛
بارش برف و باران و لغزندگی سطح جاده های لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لرستان، سرزمین عسل و عطر گل‌های وحشی؛ گنج پنهان صادرات ایران
انسداد تخلفات زمین‌خواری با همکاری همه دستگاه‌ها در لرستان؛ ۱۶۲۱ مورد تغییر کابری غیرمجاز
ضربه سنگین پلیس لرستان به هسته‌های جرم
تعطیلی‌های پی‌درپی مدارس لرستان؛ فرصتی برای سلامت یا تهدیدی برای آموزش؟
لرستان؛ بهشت ناشناخته گردشگری ایران در مسیر شکوفایی
۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل واریانت چنار کوهدشت تخصیص یافت
آخرین اخبار
۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل واریانت چنار کوهدشت تخصیص یافت
تعطیلی‌های پی‌درپی مدارس لرستان؛ فرصتی برای سلامت یا تهدیدی برای آموزش؟
لرستان؛ بهشت ناشناخته گردشگری ایران در مسیر شکوفایی
ضربه سنگین پلیس لرستان به هسته‌های جرم
انسداد تخلفات زمین‌خواری با همکاری همه دستگاه‌ها در لرستان؛ ۱۶۲۱ مورد تغییر کابری غیرمجاز
لرستان، سرزمین عسل و عطر گل‌های وحشی؛ گنج پنهان صادرات ایران
۵۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده در کشور وجود دارد
پروژه بیمارستان نیایش تامین اعتبار می شود
تا پایان دولت مرکز بهداشتی استیجاری نخواهیم داشت
اجرای طرح‌های عمرانی و لایروبی رودخانه‌ها؛ گامی برای امنیت و اشتغال‌زایی لرستان
کوه‌های هشتادپهلوی لرستان؛ ستون‌های سترگ زاگرس + فیلم
هشدار به دامداران لرستانی؛ شیوع تب برفکی در فصل سرما
دستگیری گزینه شهرداری دورود به اتهام ارتشاء