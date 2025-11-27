شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته بسیج تصاویری از برگزاری مسابقات کشتی با چوخه در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته بسیج مسابقات کشتی باچوخه بسیج با حضور ۱۴ تیم و بیش از ۱۰۰ کشتی‌گیر از شهر‌های استان خراسان رضوی با شور و هیجان ویژه‌ای درسالن شهید کردستانی صالح‌آباد برگزار شد. این مسابقات با همکاری اداره ورزش و جوانان، ناحیه مقاومت بسیج، هیئت کشتی و آموزش و پرورش شهرستان در سالن شهید کردستانی برگزار شد. در این رقابت‌ها که به صورت استانی و با حضور ۱۴ تیم و بیش از ۱۰۰ چوخه‌کار از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی انجام شد، پهلوانان جوان و پیشکسوت در فضایی پرشور و با استقبال تماشاگران به مصاف یکدیگر رفتند.

 در پایان مسابقات، به قهرمانان و برگزیدگان رقابت‌های قند اول تا قند سوم ۳ رأس گوسفند و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد به‌عنوان جوایز اهدا شد. در این رقابت‌های نفس گیر بین پهلوانان کشتی گیر، علیرضا نیک سرشت ازمشهد، امیرحسین صبوحی ازصالح آباد، حسین یوسفی ازمشهد، رامین حسن پورازصالح اباد، امیریارمحمدی از تربت جام، شهریارعطایی از بخش رضویه، علی زیبایی ازسرخس، صمدداوودی از مشهدو سعیدرحیم پور از صالح آباد به ترتیب قند‌های اول تا نهم را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها با معرفی برترین‌ها و قدردانی از عوامل اجرایی، مربیان و داوران به کار خود پایان داد.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

