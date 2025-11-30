باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی کماکان ادامه دارد، گفت: طی روزهای اخیر در سامانه بازارگاه توزیع نهاده بصورت قطره چکانی انجام شد که این امر در تضاد با شعار مسئولان است.

به گفته وی، واگذاری توزیع نهاده دامی به پشتیبانی امور دام تفاوتی با گذشته ندارد چراکه تاکنون در اختیار معاونت ها بود و از طرفی شرکت پشتیبانی شبکه توزیع ندارد و همانند سایر دستگاه های دولتی کند عمل می کند که براین اساس جای تعجب است که وزیر جهاد که همیشه بحث تشکل محوری را مطرح می کرد، این امر را که در تخصیص تشکل هاست، به آنها واگذار نمی کند و همواره معاونت امور دام ترجیح می دهد با دلالانی که اسمشان عوامل توزیع است، کار کنند، اما حاضر نیستند به تشکل ها که قانون در موارد متعدد اختیاراتی را به آنها واگذار کرده است، کار کنند.

صدردادرس ادامه داد: بنابر ماده ۳ بهبود محیط کسب و کار به صراحت قید کرده که دستگاه های دولتی در مواردی که می خواهند بخشنامه یا رویه های اجرایی را تغییر دهند، در حوزه کسب و کار باید تشکل های اقتصادی حضور داشته باشند و در ۲ ماهی که مسئولان در خصوص بازارگاه یا توزیع تصمیماتی اتخاذ کردند، در هیچ یک از این تصمیمات تشکل ها حضور نداشتند و تمامی این تصمیمات مصداق بارز ترک فعل است و در مقابل تشکل ها برای حفظ حقوق اعضا ناگریزند در چارچوب قوانین وارد بحث شوند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک درباره آخرین وضعیت توزیع دام زنده بیان کرد: با توجه به مشکلات تامین نهاده دامی، دام سبک و سنگین به وفور در میادین عرضه می شود به طوریکه قیمت بره نر ۵۰ تا ۶۰ کیلویی ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزارتومان است‌.

به گفته وی، بیماری تب برفکی مشترک دام و انسان نیست و مصرف گوشت و شیر مشکلی برای انسان ایجاد نمی کند و در خصوص تشخیص دامپزشک مبنی بر مبتلابودن دام به بیماری، لاشه ظبط می شود و در خصوص شیرهم دامپزشکان در واحدهای لبنی حضور دارند که در صورت تشخیص آلودگی اجازه ورود به چرخه مصرف نمی دهند؛ بنابراین تبلیغات سو علیه بیماری تب برفکی و انتقال آن به انسان داده می شود.

صدردادرس قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه را ۶۷۰ تا ۷۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت لاشه درب کشتارگاه تغییری نداشته است.