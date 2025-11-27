معاون امور سازمان جنگل ها گفت: آتش جنگل های هیرکانی به طور کامل مهار شده است، اما اطفا کامل آن نیاز به بارش حداقل ۸ میلی متر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رسول اشرفی پور معاون امور سازمان جنگل ها و منابع طبیعی گفت: علی رغم آنکه آتش در جنگل های الیت به طور کامل مهار شده است، اما نیروهای اجرایی بصورت سازماندهی شده کماکان پای کار هستند.

به گفته وی، نیروهای محیط زیست، کوهنوردان و سازمان جنگل ها تحت نظر ستاد بحران شهرستان رصدها را انجام می دهند تا در صورت آتش سوزی اقدام عملیاتی صورت بگیرد تا با تغییر شرایط آب و هوایی طی روزهای آتی، اطفای کامل را داشته باشیم.

اشرفی پور ادامه داد: آتش جنگل های هیرکانی به طور کامل مهار شده است، اما برای اطفا کامل آن نیاز به یک سامانه بارشی که حداقل ۸ میلی متر باشد، داریم.

معاون امور سازمان جنگل ها با بیان اینکه عامل قطعی آتش سوزی ها انسان است، گفت: شرایط طبیعی به تنهایی موجب شعله ور شدن حریق نمی شود بلکه قصور انسانی شرایط بالقوه را به حادثه بالفعل تبدیل می کند.