باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حمید رضا صانعی معاون سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه بر اساس وظایف ذاتی که بر عهده دفتر نظارت بر عملیات فرودگاهی است، ممیزی‌های ماه اخیر در فرودگاه‌ها شامل فرایندها، دستورالعمل‌ها، عملیات و همچنین تجهیزات به صورت کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: در فرودگاه کیش، ممیزی گواهینامه فرودگاهی برای بار دوم به طور کامل صورت پذیرفت. این ممیزی در راستای تمدید گواهینامه انجام شد و تیم متشکل از ۷ نفر از ممیزان سازمان در حوزه زیرساخت و عملیات فرودگاهی، به ممیزی فرودگاه کیش پرداختند.

وی توضیح داد: یکی از دلایل مهمی که فرودگاه‌ها ملزم به اخذ گواهینامه می‌شوند، این است که صدور این مجوزها ضامن ایمنی در فرودگاه‌ها و انجام عملیات ایمن هواپیماها در این مراکز است.

صانعی گفت: با اخذ گواهینامه، اطمینان حاصل می‌شود که فرودگاه‌ها مطابق با استانداردها تحت نظارت و تایید سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارند، چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ ایمنی پرواز.

وی اظهار داشت: دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی، یکی از دفاتر نظارتی مهم سازمان هواپیمایی است که در دو حوزه نظارت بر فرودگاه‌ها و نظارت بر ناوبری هوایی کشور فعالیت می‌کند. یکی از فعالیت‌های مهم این دفتر، برنامه‌ریزی مستمر برای ممیزی و بازرسی نظارت بر فرودگاه‌ها و عملیات فرودگاهی است.

وی افزود:مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده دارند، اعطای گواهینامه به فرودگاه‌های بین‌المللی است. این فعالیت با هدف تضمین انطباق عملیات این فرودگاه‌ها با مقررات ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: نظارت بر عملیات فرودگاهی شامل تمامی حقوق مربوط به عملیات در فرودگاه‌های کشور است. به طور مثال، روشنایی باند، تجهیزات ناوبری، سطوح پروازی و عملیات انجام شده در فرودگاه‌ها یا بخش‌های مربوط به ارسال فرودگاه‌ها، همه تحت نظارت و بازرسی همکاران من قرار دارند.

صانعی گفت: همچنین، تمامی بالگردهایی که در کشور فعالیت می‌کنند، به صورت مستمر تحت نظارت این دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی هستند.