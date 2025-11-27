مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب از اواسط هفته آینده وارد کشور خواهد شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا روز یکشنبه (نهم آذرماه) جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پر جمعیت است.

وی ادامه داد: امشب و فردا (۶ و ۷ آذرماه) در برخی نقاط استان های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب کشور، بخش‌هایی از غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی خزر بارندگی، رعدو برق، وزش باد و در نقاط سردسیر شمال غرب بارش برف پیش بینی می شود.