مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب از اواسط هفته آینده وارد کشور خواهد شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا روز یکشنبه (نهم آذرماه) جوی پایدار همراه با افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پر جمعیت است.

وی ادامه داد: امشب و فردا (۶ و ۷ آذرماه) در برخی نقاط استان های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب کشور، بخش‌هایی از غرب، دامنه های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی خزر بارندگی، رعدو برق، وزش باد و در نقاط سردسیر شمال غرب بارش برف پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش نسبی دمای هوا در نوار شرقی کشور از ۶ آذر ماه
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شمالی کشور
ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته آینده/ آلودگی تا پایان هفته ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ آذرماه ۱۴۰۴
۱۱۱ هزار مگاوات پروژه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاهی به منظور افزایش آمادگی نیروگاه‌های حرارتی
روند مبادلات ایران و روسیه روبه افزایش است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
انداختن حلقه در گردنبند به چه معناست؟ بررسی ۷ معنای متفاوت این کار
کاشت مو در شیراز؛ کدام مراکز را باید انتخاب کرد؟
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
استانداردسازی قرارداد‌های مسکن از طریق سامانه خودنویس
آخرین اخبار
حراست و مدیریت جنگل های هیرکانی کماکان ادامه دارد/ نیاز فوری جنگل های هیرکانی به بارش
شناسایی ۱۹۰۰ پزشک فرار مالیاتی طی یک سال گذشته
تمامی ممیزهای فرودگاه بین‌المللی کیش تایید شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ کرج
ورود سامانه بارشی به جدید به کشور از هفته آینده
علت نوسان بازار طلا مشخص شد
امیدنامه و اساسنامه فعالیت صندوق‌های ارزی در هفته آینده ابلاغ می‌شود
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
استانداردسازی قرارداد‌های مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
کاشت مو در شیراز؛ کدام مراکز را باید انتخاب کرد؟
مصرف حدود ۳ میلیارد مترمکعب گاز در بخش خانگی در یک هفته
کاهش فرار‌های مالیاتی از طریق صدور صورتحساب‌های الکترونیکی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ آذرماه ۱۴۰۴
انداختن حلقه در گردنبند به چه معناست؟ بررسی ۷ معنای متفاوت این کار
۱۱۱ هزار مگاوات پروژه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاهی به منظور افزایش آمادگی نیروگاه‌های حرارتی
روند مبادلات ایران و روسیه روبه افزایش است
نخستین خودرو از طریق گواهی سپرده بورس کالا رسماً به دست خریدار رسید
نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۴۰.۴ درصد شد
ابهامات گسترده در طرح جدید سه نرخی شدن بنزین/ خودرو‌های نوشماره کدام خودرو‌ها هستند؟
بازار حبوبات در ثبات به سر می‌برد
حراج بزرگ لوازم خانگی؛ فرصت طلایی خانه‌تکانی اقتصادی فرا رسید؟