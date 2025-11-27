باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری در جریان سفر دو روزه خود به مسکو، در گفتگویی تصریح کرد: براساس این تفاهمنامه، تجارت بین دو کشور در حوزه کشاورزی روانتر میشود.
وی روسیه را یکی از بازارهای مهم برای محصولات کشاورزی ایران و همچنین منبع خوبی برای تامین نیازهای کشور به ویژه غلات و روغن دانست.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش مبادلات تجاری پس از امضای معاهده جامعه راهبردی با روسیه، گفت: در حال حاضر کالاهای زیادی در حوزه اقلام اساسی و نهادههای دامی که عمدتاً از روسیه وارد میشوند، در بنادر شمالی کشور انبار شده که میتواند به تامین نیازهای اساسی کشور کمک کند.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای تقویت روابط اقتصادی و کشاورزی بین ایران و روسیه و تضمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت