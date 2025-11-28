مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در فصل پاییز تنها ۴ میلی متر بارش ثبت شده این در حالیست که در شرایط نرمال باید ۲۸ میلی متر ثبت می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:تاکنون در فصل پاییز حدود ۴ میلی‌متر بارش ثبت شده، در حالی که میانگین معمول باید حدود ۲۸ میلی‌متر باشد.

وی ادامه داد: طبق آمارها با این میزان بارش ها ما شاهد کاهش  بیش از ۸۶ درصدی  بارش ها نسبت به نرمال هستیم.

او بیان کرد: تا چهارشنبه بارش در شمال‌غرب و سواحل خزر داریم، و امروز هم آلودگی در تهران همچنان ادامه دارد.

ضیائیان توضیح داد: از‌ اواسط هفته آینده شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور هستیم که این سامانه نواحی غرب و شمال غرب کشور را درگیر می‌کند.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: این سامانه ممکن است که‌ برخی از نواحی استان تهران را تحت تأثیر قرار دهد که البته چندان هم موثر نیست.

