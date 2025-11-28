باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:تاکنون در فصل پاییز حدود ۴ میلیمتر بارش ثبت شده، در حالی که میانگین معمول باید حدود ۲۸ میلیمتر باشد.
وی ادامه داد: طبق آمارها با این میزان بارش ها ما شاهد کاهش بیش از ۸۶ درصدی بارش ها نسبت به نرمال هستیم.
او بیان کرد: تا چهارشنبه بارش در شمالغرب و سواحل خزر داریم، و امروز هم آلودگی در تهران همچنان ادامه دارد.
ضیائیان توضیح داد: از اواسط هفته آینده شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور هستیم که این سامانه نواحی غرب و شمال غرب کشور را درگیر میکند.
مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی گفت: این سامانه ممکن است که برخی از نواحی استان تهران را تحت تأثیر قرار دهد که البته چندان هم موثر نیست.