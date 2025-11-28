باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت: امروز روح مقاومت در میان ملت‌های مسلمان و حتی در کشور‌های اروپایی وانیز آمریکا در قالب تظاهرات گسترده در دفاع از غزه و فلسطین خود را نشان می‌دهد و در آینده نزدیک نظم نوین جهانی نظم مقاومت خواهد بود.

وی افزود: این جنبش‌ها به مساله فلسطین محدود نمی‌ماند و به بلایی دامن‌گیر برای نظام‌های استکباری تبدیل خواهد شد و در مقابل جریان کوبنده مقاومت آنان نخواهند توانست حکومت کنند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: آنچه مسلم است، دشمن در مقام ضعف دست به تهدید می‌زند و تهدیدات امروز دشمن نشانه ضعف اوست.

امام جمعه مشهد اظهار کرد: تنها علاج ما در برابر تهدیدات دشمن، توسعه عقبه مردمی بسیج و افزایش نیرو‌های بسیجی در همه عرصه‌ها و تخصص‌ها است.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ایران زادگاه مقاومت است، گفت: این مقاومت امروز در عراق، لبنان، یمن و دیگر نقاط اسلامی در حال گسترش است و همانطور که ایشان فرمودند به راستی زادگاه این مقاومت، ایران و نهاد بسیج است.

آیت الله علم الهدی افزود: بسیج نهادی است که نسل سوم و چهارم را که پیروزی انقلاب و دفاع مقدس را درک نکرده‌اند، در جریان انقلاب حفظ کرده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ و گسترش عقبه مردمی بسیج امری ضروری است، افزود: هرچه عقبه مردمی بسیج در کشور گسترش یابد، بسیج قوی‌تر، انقلاب زنده‌تر، تداوم آن محکم‌تر و زمینه ظهور و فرج آماده‌تر خواهد شد.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمنان با درک این واقعیت که فروکش کردن مقاومت در ایران، به تضعیف جریان مقاومت در سراسر جهان می‌انجامد، تلاش می‌کنند تا این جریان را از درون کشور هدف قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: راهبرد دشمن برای نیل به این هدف، استفاده از مزدوران داخلی برای ترویج بی‌بندوباری، لاابالی‌گری، فسق و فجور و منکرات در فضای کشور است.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه ترویج فضای فساد و بی‌حجابی، موجب تضعیف فضای مقاومت در کشور می‌شود، افزود: دشمن به خوبی تشخیص داده که با فروکش کردن مقاومت در ایران این جریان در همه جهان تضعیف خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم حفظ وحدت میان تمامی مردم با هر فکر، سلیقه و نظری، افزود: در این مسیر مسئولان موظفند از یک سو امر به معروف و نهی از منکر را به‌صورت منطقی، عاطفی و بدون برخورد خصمانه ترویج کرده تا احساسات دینی قشر متدین با ترویج مفاسد در عرصه‌های عمومی جریحه‌دار نشود.

وی گفت: شهدا برای حاکمیت اسلام جان خود را فدا کردند و نباید اجازه داد تظاهر ضد دین در خیابان‌های کشور نمایان شود.