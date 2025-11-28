قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۷ آذر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه ۷ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۹۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۹۸۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۶۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۸۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۷۵۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۱۵،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ آذرماه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افزایش واردات خودرو حباب‌های بازار را خالی می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
پایداری تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی در گرو تامین نهاده و حذف عوامل واسطه
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
آخرین اخبار
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
پایداری تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی در گرو تامین نهاده و حذف عوامل واسطه
تفاهم‌نامه همکاری کشاورزی ایران و روسیه امضا شد
حراست و مدیریت جنگل های هیرکانی کماکان ادامه دارد/ نیاز فوری جنگل های هیرکانی به بارش
شناسایی ۱۹۰۰ پزشک فرار مالیاتی طی یک سال گذشته
تمامی ممیزهای فرودگاه بین‌المللی کیش تایید شد
ترافیک سنگین در آزادراه تهران _ کرج
ورود سامانه بارشی به جدید به کشور از هفته آینده
مردم فقط با سرمایه مازاد خود طلا بخرند
امیدنامه و اساسنامه فعالیت صندوق‌های ارزی در هفته آینده ابلاغ می‌شود
قیمت گوجه فرنگی طی ۱۰ روز آتی کاهش می‌یابد
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
استانداردسازی قرارداد‌های مسکن از طریق سامانه خودنویس
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۶ آذرماه