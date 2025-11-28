باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آیونوت موستیانو، وزیر دفاع و معاون نخستوزیر رومانی، روز جمعه و پس از آنکه گزارشهای رسانهها در مورد اصالت مدرک دانشگاهی او تردیدهایی را به وجود آورد، استعفای خود را اعلام کرد. وی که عضو حزب اتحادیه نجات رومانی (USR) است، در ژوئن سال ۲۰۲۵ به سمت وزیر دفاع منصوب شده بود.
موستیانو در این رابطه گفت: «رومانی و اروپا تحت تهاجم روسیه هستند. امنیت ملی ما باید به هر قیمتی دفاع شود. من نمیخواهم بحثها درباره تحصیلات و اشتباهاتی که سالها پیش مرتکب شدم، توجه کسانی را که اکنون رهبری کشور را در این مأموریت دشوار بر عهده دارند، منحرف کند.»
وی افزود که این تصمیم را پس از گفتوگو با نیکوسور دان، رئیسجمهور رومانی، ایلیه بولوژان، نخستوزیر و رهبری حزب اتحادیه نجات رومانی گرفته است.
منبع: رویترز