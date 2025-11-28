کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: باتوجه به شرایط جوی، کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان تنظیم و مدیریت آبیاری باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر احتیاط در انجام عملیات کشاورزی هنگام وزش باد در باغات و مزارع افزود: کشاورزان نسبت به استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده اقدام کنند، همچنین از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند.

غلامی با تاکید بر عدم چرای دام در ارتفاعات و محافظت از دام ها بیان کرد: دامداران استفاده از جیره غذایی پرانرژی برای دام و طیور و حفاظت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده در برابر سرما و همچنین انتقال دام ها به اماکن سرپوشیده و خشک را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: زنبورداران کنترل استحکام و تنظیم دریچه های کندوهای زنبور عسل خلاف جهت وزش باد و عایق بندی و محافظت از کندوها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی را در دستور کار قرار دهند.

براساس آمار میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تا سوم آذرماه ۳.۹ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۱.۴ میلی متر و دوره بلندمدت ۲۹.۷ میلی متر بوده که این امر کاهش ۸۱.۷ درصد نسبت به سال قبل و ۸۶.۹ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق آخرین خروجی مدل های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده تداوم انباشت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود. طی روزهای جمعه و شنبه در سواحل دریای خزر بارش خفیف پیش بینی می شود.





