باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به حضور در سی وچهارمین اجلاس بینالمللی آیمو در لندن از آغاز فصل جدید همکاری ایران و آیمو خبر داد و گفت: طی این چند روز، در نشست مجمع عمومی مواضع خودمان را در ارتباط با حکمرانی دریایی و دریانوردی به طور رسمی اعلام کردیم.
وی با اشاره به بُعد اقتصادی و سرمایهگذاری افزود: در ارتباط با مشارکت در سرمایهگذاری اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران با قوانین مترقی که در حمایت از سرمایهگذاری بخشهای خارجی و داخلی دارد از هرگونه سرمایهگذاری در توسعه بنادر و دریانوردی کشور حمایت میکند.
او این رویکرد را بخشی از سیاست کلی توسعه دریامحور دانست که در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
وی توضیح داد: «ما در حاشیه اجلاس چندین ملاقات با وزرا و معاونین وزرای حمل ونقل کشورهای مختلف برگزار کردیم، موضوعات دوجانبه را مطرح کردیم. جلسات بسیار خوبی بود. برای هرکدام از آنها برنامههای اجرایی در نظر گرفته شد. افرادی از دوطرف برای پییگیری تصمیمات و مصوبات نشستها مشخص شدند و خیلی عملیاتی به موضوع نگاه کردیم.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه توسعه دریامحور در سیاستهای کلان کشور یادآور شد: در مجمع عمومی اعلام کردیم که توسعه دریامحور که مستحضرید در سال ۱۴۰۲ طی ۹ بند ابلاغیه مقام معظم رهبری دستور کار کشورما قرار گرفته و در برنامه هفتم تاکیدات زیادی روی آن شده است.
او بیان کرد:به نظر میرسد ما فصل نوینی را در توسعه کشورمان با توجه به اقتصاد دریا بعد از این خواهیم داشت و این را در مجمع اعلام کردیم و باز در این رابطه، هم در همکاریهای آموزشی، همکاریهای پژوهشی – تحقیقاتی، تربیت دریانوردان و همینطور در ارتباط با زیرساختها گفتوگوهایی انجام دادیم.
رسولی گفت: در ارتباط با پروژههایی که با برخی كشورها داريم، ملاقاتهای دو جانبه اي را همتايان و يا ساير مقامات خود برگزار كرديم ، با معاون وزیر حمل و نقل چین روز گذشته گفت وگو کردیم؛ با عربستان سعودی ملاقات داشتیم. با قطر ملاقات کردیم و در ارتباط با پروژههای مهمی که فی مابین است، هم سرمایه گذاری در بنادر دو کشور، توسعه کشتیرانی مسافری بین دو کشور، به صورت عملیاتیتر گفتوگو کردیم. با هند مذاکره داشتیم و مسائل جدی را هم در ارتباط با توسعه سرمایهگذاریهای آنها و خطوط کشتیرانی منظمی که الان جریان دارد باید تقویت شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره نتایج گفتوگو با طرف پاکستانی نیز توضیح داد: «با وزیر دریایی پاکستان ملاقات کردم و چون چندی پیش در معیت مقام عالی وزارت سفری را به پاکستان داشتم و آنجا موضوعات مهمی را مقام عالی وزارت با طرف پاکستانی مورد تفاهم قرار دادند، در این نشست ما آنها را پیگیری کردیم و طرف پاکستانی اعلام کرد که موضوع حمل و نقل دریایی بین بنادر پاكستان و ايران را كه هر دو طرف بدان تاكيد دارند را با كمك همديگير عملياتي خواهيم كرد.
وی افزود: بنابراین مجموعا دستاوردهای بسیار خوبی در این اجلاس هم در بخش اصلی دستور مجمع و هم در دیدارهای دوجانبه داشتیم.»