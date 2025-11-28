مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی و محور‌های ورودی تهران را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مرکز مرکز های کشور اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا تویر و محدوده مکارود و حدفاصل پورکان تا بیلقان را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده های کلرد ، بایجان ، وانا ، شنگلده ،گزنک ، پیست آبعلی و مبارک آباد و مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو، آزادراه پردیس – تهران و محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرود و  محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده های سرخ کلا ، پل سفید و گیلاوند گزارش شده است. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور رشت – قزوین حدفاصل جوکول بندان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت – قزوین حدفاصل گنجه تا رودبار و محدوده شیرین سو گزارش شده اما تردد روان در محور فیروزکوه ، آزادراه تهران – پردیس ، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت ، مسیر (جنوب به شمال) را شاهد هستیم. 

وی  در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده های گلدشت ، گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک و  آزادراه قم - تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد وآزادراه ساوه – تهران محدوده نسیم شهررا شاهد هستیم. 

 

 

