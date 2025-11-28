باشگاه خبرنگاران جوان - به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند برخی افراد سودجو و کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های مجازی، اقدام به تبلیغات درخصوص سرمایه‌گذاری‌های دروغین از طریق تخصیص ارز و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی تحت عناوین مختلف به نام بانک مرکزی کرده‌اند که این صفحات و تبلیغات صرفاً دامی در جهت کلاهبرداری است. مردم مراقب باشند تا در دام این‌گونه فریب‌کاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دروغین افراد جاعل نیفتند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تمام صفحات جعلی مرتبط با مسائل ارزی و اعطای تسهیلات بانکی که در شبکه‌های اجتماعی درحال فعالیت می‌باشند هیچ ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفا با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند. ضمنا اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تامین و تخصیص ارز و همچنین تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم متقاضی، صرفا از طریق سامانه‌های ارزی بانک مرکزی و پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir معتبر است.

منبع: بانک مرکزی