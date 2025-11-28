وزیر جهاد کشاورزی بر گسترش امنیت همکاری‌های جهانی برای تامین امنیت غذایی و حکمرانی کارآمد آب تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه روز جمعه که برای شرکت در نشست بین المللی وزرای کشاورزی «جلوگیری از هدر رفت غذا و آب، تضمین آینده ما» به ترکیه سفر کرده، دیدگاه کشورمان پیرامون این مسایل را بیان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حیاتی حفظ منابع آب و غذا در مواجهه با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی، به آمار نگران‌کننده هدر رفت سالانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در جهان اشاره کرد.

نوری قزلجه همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک، محدودیت شدید منابع آبی و ارتباط ۹۰ درصدی ضایعات با مصرف آب، اقدامات ملی ایران را برای کاهش تلفات و ضایعات کشاورزی تشریح کرد.

وی مهم‌ترین این اقدامات را شامل تدوین برنامه ملی ۲۰ تا ۲۵ درصدی کاهش ضایعات، تمرکز بر ارتقای راندمان بهره‌وری آب، توسعه شبکه‌های گلخانه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش محصولات برای به حداقل رساندن هدر رفت از مزرعه تا بازار دانست.

وزیر جهادکشاورزی بر لزوم حکمرانی کارآمد آب، استفاده از فناوری‌های نوین مانند کشت نشایی و همکاری‌های بین‌المللی برای تضمین امنیت غذایی، صلح و پایداری در سطح جهانی تأکید کرد.

این اجلاس که بخشی از مجمع جهانی پسماند صفر است بر کشاورزی و جنگلداری پایدار با هدف اصلی پیشگیری از هدر رفت غذا و آب و تضمین امنیت منابع آینده تمرکز شده است.

نشست «جلوگیری از هدر رفت غذا و آب، تضمین آینده ما» با سخنرانی ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه و امینه اردوغان، همسر رییس رییس جمهوری ترکیه افتتاح شد

مقامات عالی رتبه از جمله وزرا و مقامات کشاورزی و جنگلداری کشور‌های اسپانیا، عراق، پاراگوئه، ایتالیا، مولداوی، سومالی، مجارستان، جمهوری آذربایجان، لیبی، کامرون، مقدونیه شمالی، ارمنستان، لیبی، امارات متحده عربی، لبنان، گرجستان، کامرون، ارمنستان، ایتالیا، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران و مقامات سازمان‌های بین المللی فائو و بانک جهانی در این نشست حضور داشتند.

در این نشست وزرای مربوطه، راهبرد‌های ملی و بین‌المللی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs)، به ویژه پایان دادن به گرسنگی و تضمین آب پاک، با تکیه بر نقش حیاتی جنگل‌ها در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مدیریت آب، هماهنگی و حرکت به سوی یک اقتصاد چرخشی و جهانی با هدر رفت صفر را بررسی و مورد گفت‌و‌گو قرار دادند.

برچسب ها: نشست بین المللی ، وزیر جهادکشاورزی ، مصرف آب
