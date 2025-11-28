کارشناس بازار سرمایه در خصوص صندوق ارزی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل نیاز بازار به صندوق‌های ارزی پرداخت و گفت: به نظر من یکی از ابزار‌هایی که در کشور و بازار‌های مالی ما کم بوده، همین مدل صندوق ارزی است. این صندوق باید از مردم دلار دریافت کرده و هنگام بازپرداخت نیز به شکل دلار به آنها پرداخت کند. 

او با اشاره به تجربه ناموفق یکی از بانک‌های کشور در راه‌اندازی سپرده ارزی، افزود: این بانک در زمان درخواست مردم برای دریافت دارایی‌هایشان، اعلام کرد که تنها به صورت ریال می‌تواند پرداخت کند که این تجربه ناموفق بود. بنابراین، با توجه به سابقه مثبت صندوق‌های طلا در بین مردم و نظارت سازمان بورس بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد که صندوق‌های ارزی می‌توانند با استقبال خوبی مواجه شوند. 

خبری زاده ادامه داد: اگر مدیران اولین صندوق‌های ارزی بتوانند به اصول تأسیس این صندوق‌ها پایبند باشند و توقعات مردم را به بهترین نحو برآورده کنند، این صندوق‌ها می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و در کاهش سفته‌بازی دلار و افزایش نرخ آن مؤثر باشند.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به بحث صندوق ارزی مطرح شده توسط آقای عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس اشاره کرد و گفت: این ایده به نگهداری دلار و دریافت سود از آن مربوط می‌شود و می‌تواند به عنوان یک نوع صندوق امانات عمل کند. واقعاً جای چنین ابزاری در بازار‌های مالی ما خالی بوده است. 

او در پایان ابراز امیدواری کرد که ابزار‌های مشابهی برای تبدیل ریال به دلار نیز ایجاد شوند و خاطرنشان کرد: اگر صندوق‌های ارزی اولیه عملکرد خوبی داشته باشند، مطمئناً مردم به آنها استقبال خواهند کرد، مشابه راهی که صندوق‌های طلا طی کردند و اکنون حجم وسیعی از سرمایه مردم را به بهترین شکل جذب کرده‌اند، به دور از سفته‌بازی و مشکلات اقتصادی. 

برچسب ها: صندوق سرمایه گذاری ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در هفته‌ای که گذشت صورت گرفت؛
ورود ۷ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت
اجرای سامانه مکانیزه توزیع سود و منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری+ فیلم
بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان سهام خود را از شرکت اسرائیلی خارج کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهلت وکالتی کردن حساب برای خودروهای وارداتی تمدید شد+ عکس
بلک‌فرایدی؛ به نام مردم به کام شرکت‌های بزرگ
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
ثبت ۴ میلی متری بارش باران در فصل پاییز
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
نرخ بهره بین بانکی در نهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اتصال ۷۷ میلیون کدملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان/ الزام اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
آخرین اخبار
ضرورت ایجاد صندوق‌های ارزی در بازار سرمایه/ ابزاری جدید در مسیر بازار
تاکید وزیر جهادکشاورزی بر گسترش همکاری‌های جهانی برای تامین امنیت غذایی
نرخ بهره بین بانکی در نهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
کلاهبرداری جدید در قامت سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی در فضای مجازی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های ورودی تهران
تشدید آلاینده‌های جوی تا اواسط هفته آینده در کلان شهر‌ها
آغاز فصل جدید همکاری دریایی ایران و پاکستان / تقویت خطوط کشتیرانی ایران و هند
واردات روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم به کشور
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت شیرخام در ۸ ماهه اخیر
از رکورد شکنی تا پیش بینی ارتفاع شاخص کل بورس
هواشناسی هشدار داد؛ افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های پرجمعیت
تفویض اختیار راهبردی به چابهار/ مرز ریمدان تحت کد گمرکی منطقه آزاد اداره می‌شود
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران اعلام شد
ترسیم نقشه راه گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و کوبا
امنیت غذایی و مسائل فی مابین کشور‌ها محور اصلی دیدار با وزرای ۳ کشور
ضرورت تنظیم دریچه کندو‌های زنبور عسل خلاف جهت وزش باد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۷ آذرماه
ثبت ۴ میلی متری بارش باران در فصل پاییز
اتصال ۷۷ میلیون کدملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان/ الزام اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان
مهلت وکالتی کردن حساب برای خودروهای وارداتی تمدید شد+ عکس
بلک‌فرایدی؛ به نام مردم به کام شرکت‌های بزرگ
محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد
تردد روان در محور‌های شمالی کشور
پایداری تولید و ثبات بازار محصولات پروتئینی در گرو تامین نهاده و حذف عوامل واسطه