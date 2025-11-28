کارشناس بازار سرمایه در خصوص صندوق ارزی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل نیاز بازار به صندوقهای ارزی پرداخت و گفت: به نظر من یکی از ابزارهایی که در کشور و بازارهای مالی ما کم بوده، همین مدل صندوق ارزی است. این صندوق باید از مردم دلار دریافت کرده و هنگام بازپرداخت نیز به شکل دلار به آنها پرداخت کند.
او با اشاره به تجربه ناموفق یکی از بانکهای کشور در راهاندازی سپرده ارزی، افزود: این بانک در زمان درخواست مردم برای دریافت داراییهایشان، اعلام کرد که تنها به صورت ریال میتواند پرداخت کند که این تجربه ناموفق بود. بنابراین، با توجه به سابقه مثبت صندوقهای طلا در بین مردم و نظارت سازمان بورس بر صندوقهای سرمایهگذاری، به نظر میرسد که صندوقهای ارزی میتوانند با استقبال خوبی مواجه شوند.
خبری زاده ادامه داد: اگر مدیران اولین صندوقهای ارزی بتوانند به اصول تأسیس این صندوقها پایبند باشند و توقعات مردم را به بهترین نحو برآورده کنند، این صندوقها میتوانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند و در کاهش سفتهبازی دلار و افزایش نرخ آن مؤثر باشند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به بحث صندوق ارزی مطرح شده توسط آقای عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس اشاره کرد و گفت: این ایده به نگهداری دلار و دریافت سود از آن مربوط میشود و میتواند به عنوان یک نوع صندوق امانات عمل کند. واقعاً جای چنین ابزاری در بازارهای مالی ما خالی بوده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که ابزارهای مشابهی برای تبدیل ریال به دلار نیز ایجاد شوند و خاطرنشان کرد: اگر صندوقهای ارزی اولیه عملکرد خوبی داشته باشند، مطمئناً مردم به آنها استقبال خواهند کرد، مشابه راهی که صندوقهای طلا طی کردند و اکنون حجم وسیعی از سرمایه مردم را به بهترین شکل جذب کردهاند، به دور از سفتهبازی و مشکلات اقتصادی.