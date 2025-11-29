باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روش تشخیص زعفران اصلی و تقلبی + فیلم

کشاورز زعفران در خصوص تشخیص زعفران اصلی و تقلبی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضوانی، کشاورز زعفران با حضور در برنامه سلام تهران در‌مورد تشخیص زعفران اصلی و تقلبی نکاتی بیان کرد.

 

 

 

