باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- جهانبخش یوسفی اظهار کرد: توجه به افزایش آمار مبتلایان به آنفلوآنزا در استان، مردم در اماکن پرازحام و شلوغ، از ماسک استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تا زمان گردش ویروس، واکسن موثر است، ادامه داد: واکسیناسیون تا ۷۰ درصد در کودکان و ۴۵ درصد در بزرگسالان، باعث کاهش موارد بستری میشود.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ویروس آنفلوآنزا را چهار نوع و گونه شایع آن را نوع A اعلام و اضافه کرد: امسال براساس گزارش وزارت بهداشت، سویههای این بیماری قدرت سرایت بیشتری پیدا کرده و به دنبال آن، تعداد بستریشدگان، به ویژه بیماران پرخطر افزایش یافته است.
یوسفی یادآور شد: تب بالا، تنگی نفس، درد قفسه سینه، کوفتگی و استمرار سرفه و اسهال از علائم آنفلوآنزا بوده و نکته قابل توجه، آنی بودن بروز علائم است.
وی افزود: افراد با علائم شدید و گروههای پرخطر از جمله کودکان زیر پنج سال، سالخوردگان، زنان باردار و کسانی که بیماریهای زمینهای دارند باید مراقب باشند و به مراکز درمانی مراجعه کنند.
دکتر خالد رحمانی معاون امور بهداشتی دانشگاه، با اشاره به افزایش موارد ابتلا به بیماریهای ویروسی تنفسی اظهار کرد: استفاده از ماسک، شستوشوی مرتب دست با آب و صابون و رعایت فاصله در محیطهای عمومی از اصول مهم پیشگیری است.
وی افزود: در مراجعه به مراکز درمانی مانند بیمارستان یا درمانگاه، حتما از ماسک استفاده شود.
رحمانی تصریح کرد: این بیماریها اغلب ویروسیاند و بهطور کلی نیاز به آنتیبیوتیک ندارند. بنابراین نباید آنتیبیوتیک را خودسرانه مصرف کرد یا از پزشک اصرار به تجویز آن داشت. تنها در صورتی که در شرححال و معاینه بالینی، مانند مشاهده ترشحات چرکی در حلق، نشانهای از عفونت باکتریال وجود داشته باشد، پزشک اقدام به تجویز آنتیبیوتیک میکند.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه، صرف گلودرد، سرفه یا خلط اگر از نظر بیمار شدید باشد نشانه عفونت چرکی نیست و نیاز به آنتیبیوتیک ندارد؛ چراکه این علائم هم در عفونتهای ویروسی و هم باکتریال دیده میشود و افتراق آن نیاز به معاینه دارد..
وی تاکید کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب بالا و ماندگار، تنگینفس، درد شدید هنگام بلع یا تشدید سریع علائم، باید به پزشک مراجعه شود.
معاون بهداشتی دانشگاه، یادآور شد: علاوه بر علائم تنفسی، علائم گوارشی مانند تهوع، استفراغ، دلدرد یا اسهال نیز ممکن است مشاهده شود. موارد خفیف اغلب با استراحت، مصرف مایعات و داروهای ساده در خانه قابل کنترل هستند اما در صورت تهوع و استفراغ شدید یا ناتوانی در دریافت مایعات، ممکن است بیمار به درمان تزریقی و سرم نیاز داشته باشد که در این صورت باید به پزشک مراجعه کند.
وی درباره مصرف سرم گفت: سرم تنها در شرایط خاص مانند افت فشار یا عدم توانایی دریافت مایعات خوراکی لازم است و در صورت نیاز، پزشک بر اساس شرححال و معاینه تصمیم خواهد گرفت. از درخواست مکرر آن باید خودداری شود.
دکتر رحمانی در ادامه به نوع ویروس عامل بیماری اشاره کرد و گفت: سهم بیشتری از موارد فعلی ابتلا مربوط به آنفلوانزای نوع A و زیرسویه H3N2 است. الگوی ابتلا در ایران مشابه گزارشهای اخیر از کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین و اندونزی و نیز برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان است.
وی افزود: درصد موارد مثبت آنفلوانزا از هفته دوم آبانماه تاکنون در برخی استانها افزایش چشمگیری داشته است. اگرچه همه گروههای سنی درگیر هستند، اما کودکان و نوجوانان بیشترین سهم ابتلا را به خود اختصاص دادهاند و تب بالا شایعترین علامت مراجعه کودکان به مراکز درمانی بوده است.
معاون بهداشتی دانشگاه خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم هشدار مانند تنگینفس، تب ماندگار یا ضعف شدید، لازم است بیمار فوراً به پزشک مراجعه کند.