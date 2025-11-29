باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مالمیر بیان کرد: روباه پس از ورود به یک منزل مسکونی کودک را مورد گزش قرار داده و بلافاصله پس از حمله از محل گریخت.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داده که روباه مبتلا به بیماری هاری بوده و کودک نیز در پی این گزش، به ویروس آلوده شده بود که با وجود تلاش‌های کادر درمان و انجام اقدامات پزشکی، به دلیل پیشرفت سریع بیماری هاری، کودک جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان افزود: اطلاع‌رسانی سریع و مراجعه فوری پس از گزش، تنها راه جلوگیری از مرگ افراد پس از حمله و گزش حیوانات و تکرار چنین حوادث تلخی است.

وی یادآوری کرد: هفت‌ماهه امسال برای ۱۵ مورد از گزش حیوانات به دنبال شکایت افراد حادثه دیده، پرونده در پزشکی قانونی تشکیل شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان بیان کرد: وقوع مواردی از تماس انسان با حیوانات وحشی، به‌ویژه در مناطق روستایی، همچنان نگران‌کننده است و بیماری هاری از کشنده‌ترین عفونت‌های شناخته‌شده است که علائم آن پس از چند روز تا چند هفته از گزش ظاهر می‌شود.

مالمیر افزود: مهم‌ترین علائم بیماری هاری، تب، سردرد و خستگی شدید، خارش یا سوزش محل گزش، انقباض عضلات، بی‌قراری و رفتارهای غیرمعمول ترس از آب (هیدروفوبیا)، اسپاسم عضلات گلو، توهم، پرخاشگری یا تغییرات رفتاری شدید اختلال در بلع و تنفس و در مراحل پایانی تشنج، کما و مرگ است.

وی تأکید کرد: هاری بیماری‌ ۱۰۰ درصد کشنده اما با مراجعه فوری و واکسیناسیون، قابل پیشگیری است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن همدان و کاهش منابع غذایی در فصل سرما احتمال ورود حیوانات وحشی مانند روباه، شغال و حتی گرگ‌ها به حاشیه و داخل روستاها و شهر وجود دارد.

مالمیر اضافه کرد: شهروندان از رها کردن زباله و پسماند غذایی در اطراف منازل خودداری کنند همچنین خانواده ها در ساعات غروب و شب، کودکان را بدون همراهی بزرگسالان در فضاهای باز تنها نگذارند.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات وحشی با رفتارهای غیرطبیعی، بلافاصله موضوع را به دهیاری یا محیط‌زیست اطلاع دهند و در صورت هرگونه گزش یا تماس مشکوک با حیوانات حتی اهلی سریع به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کرده و واکسیناسیون هاری را آغاز کنند.

منبع: ایرنا