باشگاه خبرنگاران جوان - در اختتامیهای که با حضور اولگا لوبیمووا، وزیر فرهنگ، ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیسجمهور روسیه، و کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو برگزار شد، نیکیتا میخالکوف، مؤسس آکادمی فیلم اوراسیا، با تجلیل از آثار مجید مجیدی، جایزه ویژه این جشنواره و «پروانه برلیان» را به این کارگردان برجسته کشورمان اهدا کرد.
مجیدی در سخنانی هنگام دریافت جایزه، با تأکید بر اینکه در اکثر آثارش به کودکان و نوجوانان توجه کرده است، یاد و خاطره کودکان مظلوم غزه را گرامی داشت و برای همه کودکان گرفتار جنگ، بهویژه کودکان غزه، جهانی پر از صلح و آرامش آرزو کرد.
پیش از اعطای این جایزه، تصاویری از آثار سینمایی مجیدی، بهویژه «محمد (ص)»، همراه با طنین موسیقی ایرانی در سالن پخش شد و حضار به پاس قدردانی از کارگردان کشورمان دقایقی او را به صورت ایستاده تشویق کردند.
همچنین در این آیین، جایزه اصلی و تندیس بهترین فیلم جشنواره بینالمللی به ارزش معادل یک میلیون دلار به فیلم «در مقابل جریان» به کارگردانی شو ژنگ محصول کشور چین اهدا شد.
به گفته اولگا لوبیمووا، وزیر فرهنگ روسیه، ۱۷ کشور با ارسال ۳۴ اثر سینمایی منحصربهفرد در نخستین دوره جشنواره فیلم اوراسیا شرکت کردند.
بر اساس اعلام مسعود احمدوند، رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، از سوی سازمان سینمایی ایران، فیلمهای «زیبا صدایم کن» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و «موهای دخترم» به کارگردانی حسام فرهمند به این رقابت معرفی شده بودند.
جایزه بهترین فیلم خارج از منطقه اوراسیا توسط ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اهدا شد. دانیل اگرس ریچارد، کارگردان فیلم «علی پریمرا» از ونزوئلا، پس از دریافت جایزه گفت:
«کشور ما با یک تهدید نظامی جدی روبهرو است و موفقیت در این جشنواره را به مردان و زنانی که هر روز در کشورمان کار و تلاش میکنند تقدیم میکنیم.»
طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، فیلمهای نهایی از کشورهایی انتخاب شده بودند که سنتهای فرهنگی و معنوی مشترکی دارند و همگی منعکسکننده تنوع و غنای سینمای اوراسیا هستند.
کشورهایی که در این جشنواره حضور داشتند عبارتاند از: روسیه، ایران، چین، ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، صربستان، ازبکستان، ونزوئلا، کوبا، سنگال، آفریقای جنوبی، پاکستان، بلاروس، اندونزی و ویتنام.