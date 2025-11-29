سریال «سارق روح» به کارگردانی «احمد معظمی» و مجموعه «مکانیزم» ساخته «ژوزه پادیلا»، از هشتم آذرماه روی آنتن شبکه تهران خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «سارق روح» به کارگردانی «احمد معظمی» و تهیه‌کنندگی «ابوالفضل صفری»، هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود. این مجموعه که به نویسندگی «هومان فاضل» تولید شده، در ژانر مهیج و معمایی به موضوع امنیت و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد.

«دانیال حکیمی» در نقش اصلی این سریال در قامت یک کارشناس امنیتی ظاهر شده و بازیگرانی چون «محمود پاک‌نیت»، «نگین معتضدی»، «علیرام نورایی» و «کمند امیرسلیمانی» در آن ایفای نقش می‌کنند.

همچنین سریال «مکانیزم» به کارگردانی «ژوزه پادیلا» - محصول سال ۲۰۱۹ برزیل - هر روز ساعت ۲۳ پخش و روز بعد ساعت ۱۱ بازپخش می‌شود. این مجموعه ۱۶ قسمتی در ژانر سیاسی-اکشن، بر اساس واقعیت تولید شده و به بررسی فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های نفتی و ساختمانی برزیل می‌پردازد و ماجرای نماینده پلیس فدرال را روایت می‌کند که موفق به کشف یک عملیات پولشویی گسترده می‌شود.