برای نزدیک به چهار دهه، دکترین آمریکا بر پایه معرفی ایران به عنوان مرکز بی‌ثباتی و اسرائیل به عنوان لنگرگاه ثبات استوار بود. اما جنایات اخیر اسرائیل در غزه، این روایت را به چالش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در نشست «گفتگوی منامه» در بحرین (نوامبر ۲۰۲۵) در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد: «ما مدت‌هاست می‌دانیم که اسرائیل، و نه ایران، منبع اصلی ناامنی در منطقه است.» این اظهارات نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی در دیدگاه کشورهای خلیج فارس است که دیگر ایران را تهدید وجودی اصلی نمی‌دانند.

فروپاشی روایت ۴۰ ساله آمریکا

برای نزدیک به چهار دهه، دکترین آمریکا بر پایه معرفی ایران به عنوان مرکز بی‌ثباتی و اسرائیل به عنوان لنگرگاه ثبات استوار بود. اما جنایات اخیر اسرائیل در غزه، ویرانی جنوب لبنان و حتی حمله نیروهای اسرائیلی به قطر (شریک کلیدی آمریکا)، باعث شده که اعراب این روایت قدیمی واشنگتن را به چالش بکشند و آن را معکوس کنند.

شکست پیش‌دستانه «فشار حداکثری ۲.۰» ترامپ

اگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) دیگر ایران را تهدید اصلی ندانند، تمایل آن‌ها برای همراهی با سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا کاهش می‌یابد. در نتیجه، دولت ترامپ در اجرای نسخه دوم «فشار حداکثری» خود تنها خواهد ماند و شرکای منطقه‌ای برای مهار ایران نخواهد داشت.

دعوت به معماری امنیتی فراگیر به جای انزوا

مقامات عمانی تاکید دارند که سیاست انزوای ایران شکست خورده و تنها بر آتش تنش‌ها دمیده است. راهکار پیشنهادی آن‌ها ایجاد یک ساختار امنیتی فراگیر با حضور ایران، عراق و یمن است. این رویکرد به آمریکا فرصت می‌دهد تا بار امنیت منطقه را به دوش کشورهای محلی بیندازد و زمینه را برای خروج نظامیان خود فراهم کند.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: قدرت نظامی ایران در خاورمیانه ، کشورهای عربی خاورمیانه
