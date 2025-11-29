فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با شعار «سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف» منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با شعار «سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف» منتشر شد.

فراخوان این رویداد فرهنگی هنری بین المللی، در دو بخش «اصلی و جنبی» منتشر شد. بخش اصلی این جشنواره در قالب‌های فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالب‌های هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از امروز (هشتم آذر) تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ویژه آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، هوش مصنوعی، اقلام و مواد تبلیغی، تحقیق، پژوهش، نقد، پایان نامه و کتاب، و تا ۲۰ اسفند ویژه فیلم‌های سینمایی، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ارسال کنند.

پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره امکان‌پذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری جلال غفاری قدیر، از ۲۷ اردیبهشت تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار و آیین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت، ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.

برچسب ها: جشنواره فیلم مقاومت ، فیلم مقاومت
خبرهای مرتبط
در نشست جشنواره فیلم مقاومت مطرح شد؛
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
برگزاری ویژه‌برنامه «شب‌های سینما، روایت» در موزه سینما
نشست خبری بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
آخرین اخبار
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
«زمانی در ابدیت» به سانس فوق‌العاده رسید
روایتی از سیره عملی و مجاهدت فرمانده گمنام محور مقاومت + تیزر
آشنایی با داوران بخش‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر
داستان زندگی بنیان‌گذار یک کارخانه معروف در «کافه مستند» روایت می‌شود
سه‌دهه تلاش رسانه‌ای در پایتخت؛ شبکه تهران ۳۰ ساله شد
قدردانی از ظرفیت فرهنگی شیراز؛ استقبال غیرمنتظره از عکاسی و فیلم در حاشیه جشنواره جهانی فجر
فینال فصل دوم مسابقه بزرگ «۱۰۰» امشب پخش می‌شود
تمرکز شبکه‌های رادیویی بر بازنمایی ظرفیت استان‌ها
عابدینی: امیدوارم جشنواره جهانی فجر هر سال در یک استان برگزار شود