باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با شعار «سمت درست تاریخ، گفتمان مقاومت و آزادی قدس شریف» منتشر شد.
فراخوان این رویداد فرهنگی هنری بین المللی، در دو بخش «اصلی و جنبی» منتشر شد. بخش اصلی این جشنواره در قالبهای فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی، فیلمنامه و بخش نقد و پژوهش علوم انسانی و سینمای مقاومت و بخش جنبی این جشنواره نیز در قالبهای هوش مصنوعی و اقلام و مواد تبلیغی برگزار میشود.
علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند با تکمیل فرم ثبت نام اثر، از امروز (هشتم آذر) تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ ویژه آثار مستند، فیلم کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، هوش مصنوعی، اقلام و مواد تبلیغی، تحقیق، پژوهش، نقد، پایان نامه و کتاب، و تا ۲۰ اسفند ویژه فیلمهای سینمایی، آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ارسال کنند.
پذیرش آثار ارسالی صرفا از طریق تارنمای رسمی جشنواره امکانپذیر است و دبیرخانه جشنواره به صورت کاملا برخط آماده پذیرش آثار سینماگران، هنرمندان و فعالان عرصه سینمای مقاومت است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به همت انجمن انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری جلال غفاری قدیر، از ۲۷ اردیبهشت تا دوم خرداد سال ۱۴۰۵ در تهران و سایر استانهای کشور برگزار و آیین تجلیل و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره نیز سوم خرداد ۱۴۰۵ همزمان با روز مقاومت، ایثار و پیروزی برگزار خواهد شد.