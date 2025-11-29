باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور روز شنبه در بازدید از پارک علم و فناوری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: ۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق توسعه فناوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان مطابق قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تامین شد، شرکت‌های بزرگ فناور نیازمند تسهیلات می‌توانند از این اوراق استفاده کنند.

حسین افشین افزود: باور داریم پیشرفت ایران با جوانان نخبه در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری رقم خواهد خورد.

وی بیان کرد: امیدواریم از پارک علم فناوری خراسان نیز حمایت خوبی به خصوص در بخش فضاها داشته باشیم و این امکانات در اختیار شرکت‌های نوآور و فناور قرار گیرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با اشاره به آغاز اجرای طرح «نو شناس» گفت: این طرح شامل شناسایی شرکت هایی است که دانش بنیان نیستند اما پتانسیل دانش بنیان شدن دارند و از این شرکت ها برای دانش بنیان شدن حمایت می شود.

افشین به تشریح طرح های حمایتی و تسهیلات مالی از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و ادامه داد: بسته های خوبی تهیه شده و ۱۰۰ همت اوراق توسعه فناوری برای شرکت های دانش بنیان تامین شده است.

وی بیان کرد: معتقدیم شرکت های بزرگ فناور که نیاز به تسهیلات بزرگ دارند می توانند از این اوراق برای طرح های خود اقدام کنند، امیدوارم سهم خوبی از این اوراق را شرکت های دانش بنیان مستقر در مشهد به خود اختصاص دهند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در خصوص توفیقات کشور در حوزه هوش مصنوعی نیز بیان کرد: دیروز نمایندگان ۱۳۷ کشور جهان در اختتامیه مسابقات بین‌المللی برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی «رایان» حضور یافتند و ایران دستاوردهای خوبی داشته است.

افشین ادامه داد: در بخش برنامه نویسی ۲۵ کشور حضور داشتند که تیم های ایرانی رتبه های یک، چهار و ۱۰ را کسب کردند.

وی تصریح کرد: در بخش هوش مصنوعی ۷۰۰ تیم در این مسابقات شرکت کرده بودند که رتبه های اول، دوم و سوم نصیب ایران شد، حال آنکه فقط ۱۰ درصد شرکت کنندگان این دوره از رقابت ها ایرانی بوده و ۹۰ درصد شرکت کنندگان از کشورهای دیگر بودند.

منبع: ایرنا