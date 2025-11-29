فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» اعلام کرد که نام دومین پایگاه شناوری ایران، «خوزستان» خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آیین رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن «سهند» و به ناوگان نداجا که در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش برگزار شد، به ویژگیهای ناوشکن بازآماد شده «سهند» اشاره و اظهار کرد: ناوشکن سهند بهعنوان یک شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی بهروز در حوزههای مختلف، آماده حضور در آبهای دوردست و عمق اقیانوسهاست.
اولویت مأموریت این ناوشکن، عملیات اسکورت کشتیها و مشارکت در رزمایشهای مرکب و مشترک در چارچوب دیپلماسی دفاعی و دریایی است.
وی در ادامه به ویژگیهای پایگاه شناوری «کردستان»، به عنوان عاملی برای «پشتیبانی رزمی گسترده» پرداخت و تصریح کرد: این شناور میتواند انواع نیازمندیهای عملیاتی را در حوزههای پشتیبانی، پزشکی، ارتباطی، بالگردی، زیرآبی، غواصی، امدادرسانی سریع و ارسال مواد غذایی، سوخت و دارو تأمین کند.
امیر دریادار ایرانی با بیان اینکه تجربیات کسبشده در ناوگروه ۸۶ در ساخت و تجهیز پایگاه شناوری «کردستان» تقویت شده و این اقدام در راستای اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور انجام گرفته است، گفت: «کردستان» یک پایگاه شناوری کاملاً راهبردی با ظرفیت بسیار بالا در عمق اقیانوسها خواهد بود و مأموریت اصلی آن، پشتیبانی از یگانهای رزمی و اسکورت است، اما علاوه بر آن میتواند به ناوگان صیادی و تجاری نیز خدمات ارائه دهد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین بر سیاست صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران تاکید و خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش آمادگی دارد در چارچوب سیاست صلح و دوستی ایران اسلامی، به شناورهای کشورهای دوست و همسایه نیز خدماترسانی کند.
وی همچنین خبر از نامگذاری دومین پایگاه شناوری جمهوری اسلامی ایران با نام «خوزستان» داد و درباره چرایی انتخاب نام استانهای ایران برای پایگاههای شناوری، بیان کرد: باتوجه به ابعاد و ظرفیتهای بالای این پایگاههای شناوری و همچنین نقش آنها در فعالیتهای فرهنگی، مقرر شده نام استانهای کشور عزیزمان برای نمایش بیش از پیش همبستگی ملی بر روی شناورهای پشتیبانی گذاشته شود.
منبع: روابط عمومی ارتش