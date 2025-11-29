باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد با اشاره به تأمین بخشی از منابع مالی پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز از محل اعتبارات عمرانی ملی، گفت: این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و هم‌اکنون مراحل آبگیری مخازن هوادهی طرح توسعه و ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه در حال انجام است.

او افزود: طرح توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیرساختی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در راستای صیانت از الزامات زیست‌محیطی و تحقق اصول توسعه پایدار در دستور کار قرار گرفته است ودر حال حاضر با تحقق بیش از ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، بهره‌برداری از حوضچه‌های هوادهی آغاز شده و این بخش در مرحله تکمیل فرآیند آبگیری قرار دارد.

برنهاد با تشریح اقدامات اجرایی انجام‌شده گفت: عملیات آغاز آبگیری مخازن هوادهی، ته‌نشینی، ساختمان بلوئر و ایستگاه پمپاژ به انجام رسیده است. همچنین اجرای مخازن هوادهی با ظرفیت ۴ هزار مترمکعب آغاز شده و هم‌زمان عملیات تکمیل و تجهیز ساختمان تجهیزات شامل نصب بلوئرها، هندریل‌ها، فن‌ها، لوله‌کشی و ساخت تابلو‌های برق در مراحل پایانی قرار دارد.

او ادامه داد: عملیات اجرایی مخازن ته‌نشینی و ساخت پل دوار لجن‌روب به همراه تجهیز ایستگاه پمپاژ در حال انجام بوده و با تکمیل مراحل آبگیری مخازن هوادهی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد. همچنین عملیات احداث دو لاگون ذخیره اضطراری با ظرفیت مجموع ۱۷ هزار مترمکعب به پایان رسیده و این بخش آماده الحاق به حوضچه‌های هوادهی مطابق با طرح جامع تصفیه‌خانه است.

برنهاد میزان هزینه‌های انجام‌شده در پروژه ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه را ۱۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۶۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و ۴۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی ملی تأمین شده است.

او همچنین از اتمام طراحی جامع مدول ۳ این پروژه با پیش‌بینی اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این بخش هم‌اکنون در مرحله انتخاب مشاور و برگزاری مناقصه قرار دارد وبا اجرای آن ۶هزار متر مکعب به ظرفیت فعلی که ۴هزار متر مکعب در روز است افزوده و به ۱۰هرار مترمکعب می‌رسد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در پایان تصریح کرد: پیشنهاد و درخواست ما استفاده حداکثری از اعتبارات ملی در سال جاری و سال‌های آینده به منظور اجرای طرح توسعه و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز و نیز پیشبرد پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی فناوری صنایع شیمیایی شیراز است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: شهرک صنعتی بزرگ شیراز با مساحتی حدود یک‌هزار و ۱۹۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و بیشترین تعداد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری زمین به متقاضیان و فعالان اقتصادی را در سطح کشور داراست که این موضوع بیانگر نقش برجسته آن در توسعه صنعتی استان فارس است.

مدیر ارشد حسابرسی سازمان حسابرسی کشور به همراه کارشناسان این سازمان، مدیر مالی و ذیحساب و کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و با همراهی مدیرعامل و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از پروژه‌های زیرساختی در حال اجرای شهرک صنعتی بزرگ شیراز که بخشی از آنها از محل اعتبارات عمرانی ملی تأمین اعتبار شده‌است، بازدید و روند پیشرفت این طرح‌ها را به صورت میدانی بررسی کردند.

این هیأت همچنین از تعدادی از واحد‌های صنعتی و تولیدی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، ظرفیت تولید و روند توسعه این واحد‌ها قرار گرفتند.

منبع: شهرک صنعتی فارس