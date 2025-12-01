مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر داد که مجوز تعداد بالایی از برنامه‌های موسیقایی در کشور صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر که چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با توجه به امر نشاط اجتماعی به مدت یک ماه از ۱ تا ۳۰ بهمن امسال برگزار خواهد شد، گفت: هنرمندان موسیقی با اجرای برنامه‌های جذاب موسیقایی نشاط اجتماعی جامعه را با شرایط بهتر برگزار خواهند کرد.

رضایی درباره توجه به امر نشاط اجتماعی با توجه به شرایط روز جامعه افزود: بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری موضوع نشاط اجتماعی سرلوحه کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت. دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاسی از موسیقی اصیل ایرانی تلاش می‌کند فضای نشاط و شادابی اجتماعی را ایجاد کند. خداراشکر هم مجوز تعداد بالایی از برنامه‌های موسیقایی صادر شده و هم با تلاش هنرمندان برنامه‌های بیشتری در شهر‌ها و نقاط مختلف کشور در سالن‌های کنسرت در حال برگزاری است.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر داد که علاوه‌بر آن، با همت شهرداری‌ها، انجمن موسیقی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌ها و اجرا‌های میدانی در حوزه موسیقی در حال شکل‌گیری است.

برچسب ها: کنسرت ، برنامه موسیقایی ، خوانندگان ، صدور مجوز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اونی که خدا راضیه را انجام بدین نه اونی که شهوت می گه. حساب و کتاب خدا با شما فرق می کنه. نشاط اجتماعی با نزدیک شدن به خدا ایجاد می شه نه با جنگ با خدا.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۳:۴۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
بهتر نیست برای اسب سرکش تورم ،لگام بزنین!؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کنسرت که پولی باشه چه فایده مردم از کجای بیارن کلی پول بلیت بدهند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آره واقعا نشاط اجتماعی داره فوران میکنه مرد مومن ۹۰ درصد مردم ایران بیماری اعصاب دارن کلی از ادما سرطان و بیماری های مغز و اعصاب گرفتن چه نشاطی چه خوشی با این اوضاع مملکت نشاط کجا بود
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
کنسرت هایی که همه باید مثل مجسمه بشینن و تکون نخورن ، نشاط اجتماعی به به چه نشاطی تقبیل الله
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
تکون بخوری به جرم شادی میگیرنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
پس مواظب خودت باش !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اینارو ولش کن، کالابرگ چی شد؟
۱
۷
پاسخ دادن
