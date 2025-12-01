باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر که چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر با توجه به امر نشاط اجتماعی به مدت یک ماه از ۱ تا ۳۰ بهمن امسال برگزار خواهد شد، گفت: هنرمندان موسیقی با اجرای برنامههای جذاب موسیقایی نشاط اجتماعی جامعه را با شرایط بهتر برگزار خواهند کرد.
رضایی درباره توجه به امر نشاط اجتماعی با توجه به شرایط روز جامعه افزود: بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری موضوع نشاط اجتماعی سرلوحه کار دولت و دستگاههای اجرایی قرار گرفت. دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاسی از موسیقی اصیل ایرانی تلاش میکند فضای نشاط و شادابی اجتماعی را ایجاد کند. خداراشکر هم مجوز تعداد بالایی از برنامههای موسیقایی صادر شده و هم با تلاش هنرمندان برنامههای بیشتری در شهرها و نقاط مختلف کشور در سالنهای کنسرت در حال برگزاری است.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد خبر داد که علاوهبر آن، با همت شهرداریها، انجمن موسیقی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای فرهنگی برنامهها و اجراهای میدانی در حوزه موسیقی در حال شکلگیری است.