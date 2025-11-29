باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس کل دادگستری استان کرمان بر برنامه ریزی هدفمند جهت کاهش خاموشی‌های احتمالی در زمان پیک مصرف برق در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی تاکید کرد و گفت: در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خانگی باید به نحوی برنامه ریزی شود که منجر به ایجاد نارضایتی نگردد.



حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در دیدار مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان افزود: در سال گذشته در حوزه خانگی هماهنگی خوبی به منظور اطلاع رسانی زمان خاموشی و رعایت برنامه خاموشی‌ها انجام شد، اما به بخش کشاورزی خسارت‌های سنگینی وارد گردید.



وی با اشاره به این مطلب که وضعیت کشاورزی در شمال استان با جنوب و شرق بسیار متفاوت است ادامه داد: در راستای اعمال خاموشی‌ها در بخش‌های کشاورزی و صنعت، باید از هم اکنون با مدیران سازمان‌های مربوطه جلسات مشترکی را برگزار کرد تا بر مبنای الزامات منطقه‌ای، نسبت به تدوین برنامه خاموشی‌های احتمالی اقدام گردد.



مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از ورود به موضوع ساماندهی دیماند‌های واگذار شده به واحد‌های صنعتی خبر داد و گفت: با این اقدام دیماند‌های مصرف نشده در واحد‌ها اعاده می‌گردد تا بتوان آن را به سایر متقاضیان واگذار کرد.



عبدالوحید مهدوی‌نیا با اشاره به این مطلب که وضعیت روشنایی معابر کرمان مناسب نیست، افزود: پیگیر جذب سرمایه گذار به منظور تامین چراغ‌های خیابانی خورشیدی هستیم و با تحقق این امر ضمن بهبود وضعیت روشنایی معابر، حدود ۷۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

