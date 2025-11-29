باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر فیلم‌نامه در گفت‌وگویی در حاشیه برگزاری هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه با تأکید بر اینکه معاونت امور استان‌ها توانست رویداد متفاوتی را برگزار کند، اظهار کرد: راهبردهایی در هفتمین نشست افق تحول مطرح شد که با مأموریت‌ها و اهداف سند تحول رسانه ملی همخوانی داشت. توضیحاتی که ارائه شد، بسیار دقیق و روشنگرانه بود و دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده و مسیری که پیش روی همه ما وجود دارد، بسیار امیدوارکننده است.

محمدرحیم لیوانی در ادامه عنوان کرد: راه تحولی براساس سند تحول رسانه ملی نسبت به گام‌های اولیه بسیار رشد داشته و در اذهان برنامه‌سازان جا افتاده است. تمام ارکان صداوسیما اکنون می‌دانند که چه نقشی در تحول دارند و برای اجرایی شدن مأموریت‌ها، نقشه راه بسیار دقیقی ترسیم شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه برگزاری نشستی به گستردگی افق تحول یکی از نیازهای اساسی برای برنامه‌سازان و مدیران رسانه ملی است، اظهار کرد: ما باید همواره نسبت به پیامی‌که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌برای افق تحول صادر شد، توجه داشته باشیم. نگاه مبتکرانه، نوآوری در تولیدات و گذر از شیوه‌های تکراری که دهه‌ها پی گرفته شده، همراه با تلاش مضاعف، وظیفه ماست و می‌تواند به صداوسیما در مسیر تحول، برای جلوگیری از تکرار یاری برساند.

مدیرکل دفتر فیلم‌نامه صداوسیما اضافه کرد: سخنان رئیس رسانه ملی در افق تحول هفتم نیز بسیار خلاقانه و دارای نکاتی ارزشمند بود. ما می‌توانیم با تکیه‌بر توان نیروهای جوان و مستعد خون تازه‌ای به رگ‌های رسانه ملی تزریق کنیم و موجب گشایش مسیر ابتکار و پویایی تولیدات شویم. مسیر تحول از دو جنبه دارای اهمیت است؛ تحول در محتوا و تحول در قالب و نحوه ارائه تولیدات. ازاین‌رو همواره باید از زاویه دید بازتر و متناسب با نیازهای روز رسانه و تغییرات، برنامه‌ریزی کنیم.

در ادامه لیوانی متذکر شد: ما چهار سال از تحول را پشت سرگذاشته‌ایم و تا همین نقطه دستاوردهای بسیاری حاصل شده است. در یک سال پیش رو از این دوره مدیریتی نیز اهدافی را تعیین کرده‌ایم؛ ما در دفتر فیلم‌نامه رسانه ملی از ابتدای سال جاری تحولی را مدنظر قرار داده‌ایم که براساس آن، تحول ساختاری به انجام رسیده است و در پی تحول محتوایی نیز هستیم.

وی اضافه کرد: یکی از عمده‌ترین کارهایی که در دفتر فیلم‌نامه با توجه به مأموریت‌های تحول رسانه ملی انجام می‌شود، توجه به ظرفیت‌های سراسر کشور است. ما باید قابلیت‌ها، قصه‌ها و ادبیات، تاریخ و تجربه‌های زیسته و شخصیت‌های مهمی‌که در همه شهرها و روستاهای کشور وجود دارند را موردتوجه قرار دهیم و مبتنی‌بر این ذخیره‌های فرهنگی، مجموعه‌های تلویزیونی گوناگونی درباره قهرمانان، اساطیر و بزرگان کشور تولید کنیم. یکی از الزامات تحقق این هدف، فعال کردن ظرفیت‌های استانی است. رنگ‌آمیزی متنوع سریال‌ها به‌لحاظ موضوعی و قالب آن‌ها نیز بسیار مهم است و می‌تواند در تحول‌آفرینی ایفای نقش کند.

لیوانی یادآوری کرد: در یک تا دو سال آینده حتماً شاهد اتفاقات بسیار خوبی خواهیم بود و امیدواریم با این ایده‌ها رضایت مخاطبان را جلب کنیم. پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز تعداد قابل‌توجهی طرح فیلم‌نامه به دست ما رسید که چند مورد از این طرح‌ها وارد مرحله نگارش فیلم‌نامه شده است. از سوی دیگر فعالیت‌های پژوهشی و زیرساختی دقیقی نیز برای همین هدف انجام داده‌ایم و در همین دوره تحول و مبتنی‌بر نقشه راهی که ترسیم شده، حتماً چند سریال در قالب‌های متنوع درباره جنگ تحمیلی ۱۲روزه روانه آنتن خواهد شد.