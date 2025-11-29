دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۹ و ۱۰ آذرماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد بعد از ظهر امروز -شنبه ۸ آذرماه- از تشکیل ششمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده‌ها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد؛ مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود. 

وی در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران نیز گفت: دستگاه‌ها به صورت دو سوم دورکار و یک سوم جهت ارائه خدمت به مردم و شهروندان عزیز به صورت حضوری فعال خواهند بود و دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و اورژانس از این مورد استثناء هستند.

عباس نژاد در خصوص فعالیت بانک‌ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت.

وی در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: کما فی السابق طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

عباس نژاد همچنین از تعطیلی تمامی پارک‌ها، شهربازی‌ها و کلیه مراکز تجمعی مانند سینما و تئاتر‌ها نیز خبر داد و بیان کرد: هرگونه تجمع و برگزاری همایش‌ها و مسابقات ورزشی در فضا‌های مسقف و باز ممنوع می‌باشد. 

وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقفگاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

عباس نژاد افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهر‌های استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد. همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم در خصوص خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

منبع: استانداری تهران

