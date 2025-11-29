باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رییس سازمان استاندارد ایران روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با حضور استاندار، کاهش زمان صدور مجوز‌ها و تسهیل در صادرات و واردات کالاها، قاچاق، جلوگیری از جعل گواهی‌ها و افزایش اعتماد عمومی، سهولت نظارت ها، ارزیابی و انطباق کالا‌ها را از جمله مزایای اجرای پروژه‌های هوشمندسازی استاندارد ذکر کرد.

وی افزود: امروز جهان به‌سوی استاندارد هوشمند مرزی و کریدور‌های اعتماد دیجیتال حرکت کرده و ایران نیز باید با ایجاد هویت دیجیتال برای کالا‌ها و استفاده از ابزار‌های مبتنی بر پیش‌بینی، ریسک و داده، وارد این مسیر شود.

انصاری با بیان اینکه نظام فعلی استانداردسازی کشور نیازمند چابک‌سازی و حرکت از مدل‌های سنتی به مدل‌های هوشمند است، گفت: هوشمندسازی خدمات و استقرار نظارت‌های مبتنی بر ریسک، رویکرد اصلی سازمان در تحول جدید است، کاهش زمان متوسط صدور مجوز‌ها از هفت روز به یک روز در استان کرمانشاه از نتایج همین رویکرد می‌باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، انرژی و گردشگری و همچنین ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، این استان را یکی از کلیدی‌ترین مناطق کشور در توسعه تجارت خارجی عنوان و ابراز امیدواری کرد استان کرمانشاه به‌عنوان پایلوت اجرای «هویت دیجیتال کالا» در کشور انتخاب شود.

انصاری راه اندازی آزمایشگاه مشترک مرزی بین کشور‌های همسایه مانند ایران وعراق برای به رسمیت شناختن متقابل نتایج آزمون‌های استاندارد، اتصال برخط گمرک ها، ادارات استاندارد و مرزبانی و استفاده از فناوری‌هایی هوشمند به روز در استان‌های مانند کرمانشاه را از برنامه‌های مهم سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد.

استاندارد در تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نقش اساسی دارد

انصاری در ادامه بر اهمیت حمایت از تولید رقابت‌پذیر و صادرات‌محور تأکید کرد و گفت: مطالعه ۲۰ ساله این سازمان نشان می‌دهد تدوین استاندارد‌ها و اجرای مقررات فنی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر رشد GDP و توسعه اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: با تسهیل فرایند‌های ارزیابی انطباق و کوتاه‌سازی زمان صدور مجوزها، استاندارد همچنین می‌تواند نقش مهم‌تری در افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

انصاری با اشاره به اهمیت کیفیت مصالح و مقررات فنی در پروژه‌های عمرانی کشور و استان‌ها خواستار تشکیل کمیته مشترک استانداری‌ها مانند کرمانشاه و سازمان استاندارد برای تقویت حکمرانی استاندارد در زیرساخت‌ها شد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به صدور نشان دانش بنیان محصولات شرکت‌های دانش بنیان و نشان حلال کالا‌ها از سوی سازمان استاندارد خواستار توسعه همکاری و هم افزایی مراکز علمی و دانشگاهی استان‌ها با این سازمان در راستای افزایش کیفیت کالا‌ها و خدمات شد.

تحقق ۹۰ درصدی برنامه‌های استاندارد در استان کرمانشاه

در ادامه این مراسم مدیرکل سابق اداره کل استاندارد کرمانشاه؛ از رتبه برتر این استان در بخش مقیاس و اوزان در کشور خبر داد و گفت: از ابتدای سال نیز تاکنون ۹۰ درصد برنامه‌های عملیاتی تعهدی استان اجرا شده است.

مهدی حسین‌پور در ادامه از مهمترین عملکرد‌های این اداره کل در دوره تصدی گری خود را کاهش زمان صدور مجوز‌های استاندارد از هفت روز به یک روز اعلام کرد و گفت: همچنین در این سه سال آزمایشگاه‌های نوع ۱۷۰۲۵ استان به ۳۷ مورد افزایش یافته؛ هشت کمیته متناظر برای نظارت و بازرسی و نمونه برداری فعال شده و استاندارد ملی ۶ محصول استان نیز تدوین شده است.

وی در پایان خواستار توجه جدی به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای قصرشیرین و افزایش تعرفه‌های آزمایشگاهی شد که سه سال است بدون افزایش قیمت کار می‌کنند.

اجرای برنامه تحول دیجیتال و هوشمندسازی استاندارد‌ها در اولویت است

مدیرکل جدید استاندارد استان کرمانشاه نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت حیاتی استفاده از فناوری نوین در استانداردسازی کالا‌ها و تولیدات به ویژه در مرز‌ها و گمرک‌های استان؛ اجرای برنامه تحول دیجیتال و هوشمندسازی استاندارد‌ها در استان را از اولویت‌های خود اعلام کرد و گفت: در این راستا سامانه‌های شتاب بخشی برای صدور هویت دیجیتال و هوشمند کالا‌ها راه‌اندازی می‌شود.

اسماعیل امینی همچنین بر نظارت هدفمند و سلامت محور به روش‌های نوین حتی برای نمونه برداری از کالا‌های سطح بازار اشاره کرد و گفت: در این راستا با مراکز علمی، صنعتی، دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای ارتقاء کیفیت تولیدات استان نهایت همکاری خواهد شد.

وی همچنین بر ارتقاء معیشت همکاران خود، کمک به تولید و اشتغال استان به ویژه استانداردسازی برند‌های بومی تاکید کرد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات مهدی حسین‌پور، اسماعیل امینی به عنوان مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه معرفی شد.