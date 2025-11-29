کارشناس فوتبال در رابطه با تیم ملی صحبت هایی را بیان و اعلام کرد که شرایط برای تیم ملی بهتر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بیژن ذوالفقارنسب، مربی و کارشناس فوتبال، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد اخیر تیم ملی اظهار کرد: تیم ملی ایران پتانسیل ارائه بازی‌های بهتر را دارد و معمولاً در مسابقات رسمی، با تمرکز و انگیزه بیشتری وارد میدان می‌شود. به گفته او، بازیکنان تیم ملی زمانی که مقابل تماشاگران پرتعداد و در بازی‌های مهم قرار می‌گیرند، با اشتباهات کمتری بازی می‌کنند و توان جبران نتایج اخیر را دارند.

او درباره شکست تیم ملی برابر ازبکستان در تورنمنت چهارجانبه امارات که با حضور تیم‌های ایران، مصر، ازبکستان و کیپ‌ورد برگزار شد، گفت: این دیدار کاملاً دوستانه بود و نمی‌توان آن را معیار قطعی برای قضاوت دانست. تیم ملی در مسابقات رسمی قطعاً نمایش بهتری خواهد داشت. به اعتقاد ذوالفقارنسب، امیر قلعه‌نویی تجربه کافی برای هدایت تیم ملی در رقابت‌های رسمی و جام جهانی را دارد و می‌تواند شرایط تیم را در مسیر مطلوب قرار دهد.

ذوالفقارنسب در ادامه به تغییرات پی‌درپی لیست تیم ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تنها حدود شش ماه تا آغاز جام جهانی باقی مانده، ضروری است ترکیب تیم به سمت ثبات حرکت کند تا بازیکنان هماهنگی بیشتری به دست بیاورند. او تأکید کرد تجربه سال‌ها مربیگری‌اش و نیز دوران بازی در تیم ملی نشان می‌دهد ثبات ترکیب، یکی از پایه‌های موفقیت در تورنمنت‌های بزرگ است.

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه تیم ملی باید با رقبای قدرتمند از قاره‌های مختلف بازی تدارکاتی داشته باشد، اضافه کرد: چند مسابقه دوستانه اخیر رضایت‌بخش نبود، اما سه تا چهار ماه مانده به جام جهانی تیم ملی قطعاً متحول خواهد شد. همه بازیکنان برای حضور در این رقابت‌ها انگیزه بالایی دارند و به‌دنبال ارائه بهترین عملکرد هستند.

او همچنین درباره نقش دستیاران امیر قلعه‌نویی در کادرفنی گفت: امروز بیش از ۱۵ تا ۲۰ مربی توانمند و دوره‌دیده در کشور داریم که می‌توانند کمک‌حال تیم ملی باشند. به اعتقاد او زمان آن رسیده که از این ظرفیت استفاده شود تا انگیزه، دانش فنی و تجربه آنها به تیم ملی منتقل شود. ذوالفقارنسب تأکید کرد که تأثیر جدی دستیاران فعلی تیم ملی هنوز دیده نشده است.

ذوالفقارنسب در پایان با اشاره به عملکرد تیم ملی در دوره گذشته جام جهانی گفت: نتایج مطلوبی به دست نیامد، اما امیدواریم این بار با برنامه‌ریزی بهتر، برگزاری بازی‌های تدارکاتی مؤثر و ارتقای کیفیت فنی، تیم ملی نمایشی قابل‌قبول ارائه کند و موجب افتخار فوتبال ایران شود.

