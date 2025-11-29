باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش‌سوزی اخیر در جنگل‌های هیرکانی، بسیاری از رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی و افراد مختلف به این موضوع واکنش نشان دادند. در این میان، یکی از افرادی که در این‌باره اظهار نظر کرده، رضا پهلوی است.

رضا پهلوی در صحبت‌هایش، خود را به‌عنوان یک فرد دلسوزِ ایران و محیط زیست نشان می‌دهد و ادعا کرده است که جمهوری اسلامی به ایران اهمیت نمی‌دهد و به همین دلیل، تجهیزات آتش‌نشانی پیشرفته تأمین نکرده است. اما تناقض‌هایی جدی در این زمینه وجود دارد و آن این است که رضا پهلوی، در حالی خود را نگران محیط زیست ایران نشان می‌دهد که کارنامه مثبتی در این موضوع ندارد. چراکه یکی از تفریحات رضا پهلوی در دوران پیش از انقلاب، شکار حیوانات و گونه‌های مختلفِ حیات وحش ایران بود. تصاویر و مستندات متعددی وجود دارند که رضا پهلوی را در حال شکار نشان می‌دهند.

در آن دوره نه تنها خانواده پهلوی با شکار حیوانات وحشی به محیط زیست آسیب می‌رساندند، بلکه حتی شرایط شکار برای شاهزادگان سعودی نیز در ایران فراهم بود. روزنامه اطلاعات در ۱۱ آذر ۱۳‌۴۹، نوشته است: «برادرزادگان پادشاه عربستان سعودی برای شکار و تفریح وارد بندر بوشهر شدند».

درباره آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز، باید توجه داشت که چنین حادثه‌ای در مناطق مختلف جهان رخ داده است. نزدیک‌ترین نمونه، آتش‌سوزی جنگل‌های کالیفرنیا بود که چند ماه قبل، خسارات زیادی به ایالات متحده وارد کرد. آنچه که در آتش‌سوزی لس‌آنجلس مورد توجه کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها قرار گرفته بود نیز، ناتوانی آتش‌نشان‌های آمریکایی در اطفای حریق بود. اما از آن‌جایی که رضا پهلوی به تجهیزات آتش‌نشانی اشاره کرده است، بد نیست مروری بر تجهیزات آتش‌نشانی دوره پهلوی داشته باشیم؛ چراکه پهلوی این موضوع را معیاری برای سنجش حاکمیت تلقی کرده است.

روزنامه اطلاعات در سال ۱۳‌۵۲، گزارشی درباره آتش‌سوزی کارخانه «پارس‌وش» شیراز ارائه کرده شیراز را یک «شهر بی‌دفاع در برابر آتش» معرفی کرده است.

در این گزارش روزنامه اطلاعات آمده است: «حریق مدهش (هولناک) شرکت پارس‌وش شیراز، یک بار دیگر این واقعیت را که شیراز در مقابله با شعله‌های سرکش آتش بی‌دفاع است، به ثبوت رساند. زمانی که چهل ساعت حریق در شهرداری با به کار گرفتن کلیه سازمان‌های مختلف، ازجمله شهری ادامه داشته باشد و امکانات خود یارای مبارزه با آن را نداشته باشد، چگونه می‌توان در شهری چون شیراز، امید سرمایه‌گذاری داشت؟».

جالب توجه است که طبق گزارش روزنامه اطلاعات، شیراز در آن زمان، شیراز فقط ۶ خودروی آتش‌نشانی داشته که تازه ۳ خودرو هم خراب بوده است.

منبع: فارس