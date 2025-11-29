باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت: سهمیه بنزین نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) خودروهای تعویض پلاکی قطع نمی‌شود، چراکه خودروی نوشماره به خودروهای صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

وی افزود: بنا بر تصویب‌نامه ابلاغ‌شده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده است و برای نخستین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: منظور از خودروی نوشماره که سهمیه‌های نرخ اول و دوم آن حذف می‌شود و باید بنزین را با نرخ ۵ هزار تومانی استفاده کند، خودرویی کارنکرده و صفر کیلومتر کارخانه‌ای است که می‌خواهد پلاک شود.

وی ادامه داد: در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمی‌شود، چراکه خودروی نوشماره به خودروهایی صفر کیلومتری که تاکنون پلاک نشده‌اند، اطلاق می‌شود.

منبع: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی