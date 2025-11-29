باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه‌تئاترشهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا روز جمعه (هفتم آذرماه) اعلام شد.

نمایش «روال عادی» به کارگردانی عباس غفاری که از ۱۱ آبان ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، هفتم آذرماه با مجموع ۲۱ اجرا، میزبانی از ۶۰۹ تماشاگر و فروشی معادل ۹۷ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

همچنین نمایش «والس تصادفی» به کارگردانی پریسا مقتدی که از ۱۳ آبان در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود، هفتم آذرماه با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از یکهزار و ۴۱۰ تماشاگر و ۳۴۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان فروش به اجرای خود پایان داد.

نمایش «مانتیکور» به کارگردانی مهدی موسی‌خانی نیز که از ۱۳ آبان اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان آغاز کرده بود، هفتم آذرماه با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از ۲۸۱ تماشاگر و فروشی معادل ۳۵ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان از مجموعه تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه که از چهارم آذر اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان آغاز کرده است، تاکنون با میزبانی از ۴۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۸۷ میلیون و ۳۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «داستان چوانگ تسو» به کارگردانی حامد عقیلی که از ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۴۱۸ مخاطب به فروشی معادل ۷۶ میلیون و ۲۵۰هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از ۲۵ آبان در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ مخاطب و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته است، تاکنون با مجموع ۱۰ اجرا، میزبانی از ۶۰۳ مخاطب به فروشی معادل ۱۱۵ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «اولین گمنامه» به کارگردانی علیرضا عمرانی که از دوم آذر با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با ۶ اجرا، میزبان یکهزار و ۵۰ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۶۵ هزار تومانی، مبلغ ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست یافت.

در تالار هنر، نمایش «همه چی وردار» به کارگردانی مرتضی عقیقی که از نهم آبان در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است با ۱۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان یکهزار و ۳۴۷ تماشاگر باشد و به فروش ۱۳۷میلیون و ۲۷۶هزار و ۷۰۰ تومان دست پیدا کند.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا جمعه (هفتم آذرماه) با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۶هزار و ۱۲۶ نفر رسیده است.