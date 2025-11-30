رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: با توجه به تخصیص ۱۶ درصد ارز مورد نیاز به واردات مواد اولیه، تولید شیرخشک نوزاد طی ماه‌های آبان و آذر کاهشی است که این امر کمبود عرضه در داروخانه‌ها را به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بانک مرکزی یک پنجم درخواست ما تخصیص ارز داشتند که امیدواریم تسریع در روند تخصیص ارز صورت بگیرد.

به گفته وی، تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد به ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای تامین مواد اولیه نیاز دارند، درحالیکه بنابب گفته سخنگوی مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای سال تا ۵ آذر ماه تنها ۳۷ میلیون دلار به واردات مواد اولیه شیر خشک کودک اختصاص یافته که این امر این بدان معناست که تنها ۱۶ درصد ارز مورد نیاز این صنف تامین شده است.

تحویل زاده ادامه داد: بنابر گفته سخنگوی مبادله مبنی بر تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار به واردات مواد اولیه غذا، شیر خشک کودک و مکمل و رشد ۳۵ درصدی آن نشان می دهد ارزی که باید برای واردات مواد اولیه شیر خشک نوزاد اختصاص می‌یافت بخش زیادی از آن به مواد اولیه مواد غذایی و مکمل‌ها تخصیص یافته است.

وی از استمرار روند کاهشی تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه خبر داد و گفت: براساس آمار ماهانه ۶ تا ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک مورد نیاز است که در آذرماه همانند ماه قبل کاهش تولید خواهیم داشت که این امر منجر به کمبود عرضه شیرخشک در داروخانه ها را به همراه داشته است چراکه با تسریع در روند تخصیص ارز و تخصیص مجدد ارز موجب شده تا چرخه تولید به روال عادی بازگردد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد  با بیان اینکه طی ماه های آبان و آذر ۴ تا ۴.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد کمتر از نیاز کشور تولید شد، گفت: زمانیکه با کمبود شیرخشک روبرو هستیم، ذخیره معنا ندارد چراکه کارخانه تولیدی از ذخایر به منظور جبران کمبود عرضه در بازار استفاده می کند.

برچسب ها: شیرخشک نوزاد ، قیمت شیرخشک
خبرهای مرتبط
علت کمبود توزیع شیرخشک نوزاد چیست؟
تولید ۱۸ هزارتن شیرخشک از ابتدای سال
ماجرای کمبود عرضه شیرخشک نوزاد در بازار چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
آخرین اخبار
کمبود عرضه شیرخشک رگولار و رژیمی در داروخانه‌ها
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
هفتمین جلسه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
بورس‌ها فردا فعال هستند
جزئیات فعالیت بانک‌های استان تهران در دو روز آینده اعلام شد
شرایط استرداد انواع بلیط هواپیما داخلی و خارجی
آینده رزومه نویسی با هوش مصنوعی
هاست ابری چیست و چه زمانی بهترین انتخاب است؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
فروش چشمی درب دیجیتال در تهران
بازار سرمایه؛ دو راهی بین صعود و نزول
آغاز ثبت‌نام محصولات سایپا از یکشنبه ۹ آذر
مالیات از نفت جلو زد
نتیجه آخرین مزایده اموال منقول تملیکی اعلام شد
جلوگیری از افزایش واردات بنزین از طریق طرح سه نرخی شدن/ سالانه ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود
آغاز بارش‌ها از روز دوشنبه از غرب کشور
شروع ثبت سفارش شکر از امروز/ ثبت سفارش ذرت دامی و جو از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود
طرح بیمه اجباری برای رانندگان تاکسی اینترنتی قابل دفاع نیست
حذف عاملان توزیع نهاده‌های دامی راه حلی برای ثبات و آرامش بازار محصولات پروتئینی
ماهانه ۲۴۰ هزارتن مرغ در کشور مصرف می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۸ آذرماه
سهمیه بنزین خودرو‌های تعویض پلاکی قطع نمی‌شود
کاهش شیب اجاره مسکن از طریق تقویت سامانه خودنویس
سطح زیرکشت گندم به ۵ میلیون هکتار می‌رسد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴
در بازار میوه چه می‌گذرد؟
کارخانجات کنسرو در آستانه تعطیلی هستند
کاهش بیش از ۹ هزار واحدی شاخص کل بورس