باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بانک مرکزی یک پنجم درخواست ما تخصیص ارز داشتند که امیدواریم تسریع در روند تخصیص ارز صورت بگیرد.

به گفته وی، تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد به ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای تامین مواد اولیه نیاز دارند، درحالیکه بنابب گفته سخنگوی مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای سال تا ۵ آذر ماه تنها ۳۷ میلیون دلار به واردات مواد اولیه شیر خشک کودک اختصاص یافته که این امر این بدان معناست که تنها ۱۶ درصد ارز مورد نیاز این صنف تامین شده است.

تحویل زاده ادامه داد: بنابر گفته سخنگوی مبادله مبنی بر تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار به واردات مواد اولیه غذا، شیر خشک کودک و مکمل و رشد ۳۵ درصدی آن نشان می دهد ارزی که باید برای واردات مواد اولیه شیر خشک نوزاد اختصاص می‌یافت بخش زیادی از آن به مواد اولیه مواد غذایی و مکمل‌ها تخصیص یافته است.

وی از استمرار روند کاهشی تولید شیرخشک نوزاد در آذرماه خبر داد و گفت: براساس آمار ماهانه ۶ تا ۶.۵ میلیون قوطی شیرخشک مورد نیاز است که در آذرماه همانند ماه قبل کاهش تولید خواهیم داشت که این امر منجر به کمبود عرضه شیرخشک در داروخانه ها را به همراه داشته است چراکه با تسریع در روند تخصیص ارز و تخصیص مجدد ارز موجب شده تا چرخه تولید به روال عادی بازگردد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه طی ماه های آبان و آذر ۴ تا ۴.۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد کمتر از نیاز کشور تولید شد، گفت: زمانیکه با کمبود شیرخشک روبرو هستیم، ذخیره معنا ندارد چراکه کارخانه تولیدی از ذخایر به منظور جبران کمبود عرضه در بازار استفاده می کند.