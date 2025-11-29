رئیس‌جمهور اظهار کرد: برگزاری همایش تجلیل از حافظان و مربیان قرآن، جلوه‌ای از عزم شماست، به عنوان جمعی که با هم آمده‌اید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشورمان در پیامی خطاب به همایش تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در شهرستان کاشمر، آیات قرآن کریم را دعوتی به تدبر باطنی و منظومه‌ای از نور و حکمت خواند و گفت: امید است این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما باشد، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد.

متن پیام رئیس‌جمهور که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش قرائت شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این اجتماع پربرکت که به بهانه «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر، این دیار علم و فضیلت و پرورش دهنده عالمان وارسته و سرداران و شهیدان والامقام رقم خورده، فرصتی است، برای تجلیل از اهل قرآن و تأملی دوباره در رسالت خطیری که این کتاب هدایت بر دوش جامعه مؤمن نهاده است؛ رسالتی که اگر به حقیقت آن، چنانکه باید پرداخته شود، می‌تواند بنیان‌های زندگی فردی و اجتماعی را تعالی بخشد و مسیر آینده این سرزمین را روشن‌تر سازد.

آیات قرآن کریم، بیش از آنکه صرفاً برای قرائت باشد، دعوتی است به تدبر باطنی، منظومه‌ای از نور و حکمت که می‌تواند روشنایی‌بخش زندگی و رفتار ما شود. در این جریان تحول‌ساز، شما حاملان و قاریان، نقشی بی‌بدیل دارید، تا نور قرآن از ورق کتاب به متن زندگی جمعی منتقل و اثرات آن در پهنه جامعه آشکارتر شود.

این همایش جلوه‌ای از عزم شما حافظان و مربیان قرآن است؛ جمعی که با هم آمده‌اید، نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی و تحقق رسالتی که نور وحی را در دل‌ها و رفتار‌ها جاری می‌سازد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بار‌ها ضمن تأکید بر اهمیت انس با قرآن، اثربخشی آموزه‌های ارزشمند آن در زندگی را یادآور شده‌اند، لذا حضور شما باید موجب شود این مصادیق نورانی در جامعه نمود عینی پیدا کند. امید است، این محفل الهی سر آغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش باشد، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین انداز گردد و مسیر تحول را با خود هموار کند و جامعه‌ای، قرآنی عدالت‌مدار و معنویت‌محور شکل گیرد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور اسلامی ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
فرق مقامات محترم‌ما با مقامات خارجی ها در اینه که
مقامات‌محترم ما دائم سرشون تو کتاب قران و نهج اابااغ و اینجور کتابهاست
ولی خارجی ها قران و نهج البلاغه نمیخونن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
به قرآن که در حق مردم ظلم کردید و دارید ظلم میکنید دلار ۱۱۵ هزار تومان رو رد کرده تخم مرغ شده ۸دهزار تومان و.... خدا ازتون نگذره
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
شما همه چی رو از مردم گرفتید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۲:۵۳ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
ما ایرانی ها اینها را می دانیم شما بهتر است به مسئله گرانی و تورم در جامعه رسیدگی کنید قیمت ها را پایین بیاورید.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
مگه قول ندادی حقوق متناسب با تورم زیاد کنی!؟؟!؟!
پس چی شد!؟!؟؟!؟!
پس چی شد!؟!؟؟!؟!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
باید به قرآن و نهج البلاغه عمل کرد نه حفظ کرد و پشت گوش خواند. آیا خداوند وحضرت علی در قرآن و نهج البلاغه در مورد حجاب چیزی نگفته اند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
دقیقا پس تدبر کن مخصوصا قسمت حق الناس
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۸ آذر ۱۴۰۴
فکری بحال گرانی و تورم کن در مورد عدالت و رسیدگی به امور مردم در قرآن آمده جناب پزشکیان
۰
۲
پاسخ دادن
