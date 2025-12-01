نایب رئیس شورای ملی زعفران قیمت خرید قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورزان را ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون تومان و نگین ۱۷۰ تا ۱۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: برآوردها حاکی از آن است که  امسال تولید زعفران کاهشی است، اما اکنون نمی توان درصدی اعلام کرد.

به گفته وی، طی روزهای اخیر بازار تقریبا به ثبات رسیده به طوریکه دیگر خبری از نوسانات قبل نیست.

میری قیمت خرید هرکیلو زعفران دسته از کشاورز را ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون تومان، پوشال ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون تومان، سرگل ۱۶۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان و نگین ۱۷۰ تا ۱۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرات طبق روال قبل در حال انجام است، افزود: براساس آمار ۷ ماهه، صادرات روند افزایشی داشته است و پیش بینی می شود که روند رشد صادرات ادامه یابد، اما نمی توان درصد آن را برآورد کرد.

وی گفت: با توجه به کاهش تولید زعفران بعید است که در ماه های باقی مانده تا پایان سال روند صادراتی کاهشی باشد چراکه اثر کاهش تولید خود را از خرداد به بعد در صادرات می گذرد.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، صادرات زعفران
