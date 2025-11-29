باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزبالله لبنان روز شنبه در پیامی به پاپ که این آخر هفته وارد بیروت میشود، از پاپ لئو چهاردهم خواست تا «بیعدالتی و تجاوز» اسرائیل علیه لبنان را محکوم کند.
در پیام حزبالله به پاپ که روز شنبه در کانالهای رسانههای اجتماعی این گروه منتشر شد، آمده است: «ما در حزبالله از فرصت سفر فرخنده شما به کشورمان لبنان استفاده میکنیم تا از جانب خود تعهد خود را به همزیستی دوباره تأیید کنیم.»، اما همچنین بر تعهد این گروه به «ایستادگی در کنار ارتش و مردممان برای مقابله با هرگونه تجاوز و اشغال سرزمین و کشورمان» تأکید کرد و افزود آنچه اسرائیل «در لبنان انجام میدهد تجاوز مداوم غیرقابل قبول است.»
این بیانیه افزود: «ما به موضع حضرت عالی در رد بیعدالتی و تجاوزی که ملت لبنان ما از سوی اشغالگران صهیونیست و حامیان آنها متحمل میشود، تکیه میکنیم.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله در سخنرانی روز جمعه از سفر قریبالوقوع پاپ لئو به لبنان استقبال کرد و گفت که اعضای این گروه را مأمور کرده است تا نامهای را به پاپ تحویل دهند که در رسانهها نیز منتشر خواهد شد.
او تامید کرد که حزب الله به آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ احترام گذاشته و خواستار پایان حملات مداوم اسرائیل به این کشور شده است.
قاسم با اشاره به افزایش ترس در لبنان از یک جنگ جدید و گستردهتر گفت: «آیا انتظار دارید که بعداً جنگی رخ دهد؟ بله، این احتمال وجود دارد.»
قرار است لئو پس از بازدید از ترکیه، روز یکشنبه برای یک سفر سه روزه وارد لبنان شود که شامل یک مراسم عشای ربانی در فضای باز در ساحل بیروت است که برگزارکنندگان انتظار دارند ۱۲۰ هزار نفر در آن شرکت کنند و همچنین یک نشست بین ادیان در مرکز شهر.
شیخ نعیم قاسم روز جمعه گفت: «ما از این دیدار در این لحظه حساس استقبال میکنیم و دعا میکنیم که پدر مقدس به گسترش صلح در لبنان، آزادسازی آن، پایان دادن به تجاوز (اسرائیل) و ایستادن در کنار آن و در کنار مظلومان، همانطور که همیشه از او دیدهایم، کمک کند.»
منبع: خبرگزاری فرانسه